" L’objectif face à Hombourg sera de remporter la victoire, comme chaque semaine quand nous montons sur le terrain", lance l’entraîneur sprimontois."Je sais que ça sera très compliqué. Notre adversaire possède un groupe qui recèle de joueurs dotés de l’expérience dont nous manquons cruellement de notre côté, surtout en zone de finition. C’est là que nous éprouvons le plus de problèmes. De plus, leur beau parcours en coupe de Belgique prouve que c’est une équipe avec du potentiel. Ils sont très solides et difficiles à bouger. C’est de nouveau un beau test qui s’offre à nous."

En face, Michel Schwontzen, l’entraîneur d’Hombourg, s’attend lui aussi à une partie disputée face aux jeunes Carriers."Sprimont B n’a peut-être pas encore gagné cette saison en championnat mais je vois surtout qu’ils n’ont pas encore perdu non plus",analyse le T1 hombourgeois."Leurs premiers matches démontrent qu’ils possèdent une équipe bien en place, qui encaisse très peu, avec beaucoup de jeunesse certes, mais aussi et surtout du talent. Peu importe l’âge, quand la qualité est présente. Je m’attends à une rencontre compliquée."

Les équipiers de Xavier Stassen, qui restent sur deux défaites en championnat, voudront rectifier le tir ce dimanche."Il va falloir se battre chaque semaine dans ce championnat où je n’ai pas l’impression qu’il y aura des matches a priori plus faciles que d’autres. Il faudra tout donner et faire le maximum pour essayer de ramener le plus de points possibles de ce déplacement", conclut le T1 hombourgeois.

Sprimont B – Hombourg (dimanche, 15h)

Arbitre: M. Lousberg

SPRIMONT B:Librici, Rasquin, Delville, Bah, Carrea, Sutera, Fassotte, Ruiz, Nelissen, Spitaels, Allarassem, Ghelfi, Ledda, Elias, Vogrig, Corman

Absents: Bibombe, Champagne, Cugnon, Vandeloise (choix sportifs)

HOMBOURG: Stassen, Bayard, Baltus, Degueldre, A. Schonbrodt, C. Schonbrodt, Batholome, Duthoo, Heudt, Martin, D. Meunier, Bauwens, Beckers, Hick, Schwontzen

Absents:le gardien Beckers (scaphoïde), Belboom (vacances), Dorthu (reprise), Schnackers (reprise), S. Meunier (genou), Wets (genou), Mirisola (P4), Renkens (U21)