La transition est en marche du côté du Celtic Aubel, où les plus expérimentés cèdent peu à peu leur place. Le redoutable Gauthier André a fait un pas de côté, Frédéric Heins reste à disposition mais sera moins présent. Le jeune Reda Najdawi (soucis de déplacements) a quitté le navire. Dans l’autre sens, Nicolas Nijhof, Dorian Meunier, François Dorthu et Tahir Sabitof ont signé, alors que Thomas Bauwens passe de la P3 à la P1.

"La saison dernière, on a fini à une 6eplace qui était au-dessus de nos ambitions car il y avait eu des départs et nous ne savions pas vers où on allait. Ici, avec quelques renforts, on doit pouvoir viser le Top 5",analyse le coach celte Luc Heins, qui a déjà hâte"d’affronter HDKP Team Herve dans un beau derby…"

LE NOYAU AUBELOIS

Entraîneur: Luc Heins

Le listing:Thomas Bauwens, Maxime Colson, François Dorthu, Hervé Gotal, Luc Heins, Nicolas Heins, Frédéric Heins, Pierre Kever, Raphaël Langhoor, Alexandre Lolos, Nicolas Nijhof, Cédric Reinertz, Paul Renard, Tahir Sabitov, David Teneye, Frédéric Thelen.

HDKP Team Herve: un discours trop prudent?

Dans la foulée du titre en P2A, HDKP Team Herve s’est transformé en interne. Olivier Vandeberg remplace Gilles Billen à la présidence, et Lionel Lousberg succède à Ludovic Feyen en tant que coach. À cela s’ajoutent trois arrivées: celle du gardien Romain Longaretti"pour épauler Noah Huynen,dixit Anthony Niro.Mais Noah étant blessé, Romain va commencer le championnat."Julien Rentmeister (UCE, ex-divisions nationales en salle) a également rejoint les Herviens, tout comme Jonathan Thomsin (La Minerie). L’équipe, qui retourne à Theux pour ses matches à domicile, la joue très (trop?) prudente.

"C’est la première année en P1. On veut se sauver avant de voir plus grand, à savoir la colonne de gauche."Dans les faits, on imagine mal cette armada ne pas jouer les premiers rôles…

LE NOYAU HERVIEN

Entraîneur: Lionel Lousberg.

Le listing: Gilles Billen, Jean-Yves Colling, Alexandre D’Acquisto, Julian Demarteau, Jordan Emonts-Bots, Kevin Feyen, Ludovic Feyen, Noah HuynenAymeric Lambert, Luca Le Bohec, Stéphane Lejeune, Antoine Letiexhe, Romain Longaretti, Régis Lonneux, Lionel Lousberg, Jonathan Monte, Anthony Niro, Antonio Niro, Faton Rexhepi, Arnaud Ridelle, Samuel Schyns, Adrien Smets, David Smets, Régis Smets, Simon Smets, Jonathan Thomsin, Nils Vandeberg, Olivier Vandeberg, Kevin Wanson.

Essalem Verviers: de gros changements

Promus via leur 2eplace en P2A, les Verviétois de Zafer Bahadir ont dû reconstruire suite aux départs de certains piliers. Younes Nagui a signé à Ottoman Verviers (D3 nationale), alors que Karim Bouyakrichan et Sébastien Zucca mettent le futsal de côté. Pour les remplacer, Josué Bunga (Rechain), Mohamed Nalbou (ex-Team Nalbou, Heusy), Rayane Chauveheid (Heusy), Faycal Rbib (Rechain), Naim El Kalloubi (Franchimont U18) ont paraphé leur transfert.

"On sait qu’en P1, l’expérience peut faire la différence. L’an dernier, on a parfois perdu des points car nous n’étions pas assez nombreux à certains matches. Ici, le noyau est plus large et la préparation a été bonne. Donc je pense qu’on peut viser le haut du classement", estime l’entraîneur verviétois.

LE NOYAU VERVIÉTOIS

Entraîneur:Zafer Bahadir.

Le listing: Rachid El Barkani, Xavier Bastin, Abdou Fares, Yassin Bahadir, Pamy Bunga, Naim El Kalloubi, Faycal Rbib, Rayane Chauveheid, Mohamed Nalbou, Josué Bunga, Zafer Bahadir.