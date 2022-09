S’ils se sont donné un peu d’air par leur succès à Westerlo la semaine dernière (0-1), les Pandas doivent continuer à engranger des points pour s’éloigner de la zone rouge. La réception de Courtrai, qui reste sur trois défaites consécutives, apparaît comme une bonne occasion de signer un résultat positif. Attention, toutefois, au sursaut d’orgueil des Courtraisiens, qui viennent de changer d’entraîneur. Dans le courant de la semaine, Adnan Custovic a remplacé Karim Belhocine à son poste."On ne sait pas trop à quoi s’attendre",affirmer d’ailleurs le T1 eupenois, Bernd Storck. Lequel devra une nouvelle fois faire sans Smail Prevljak. Cité à Lorient, Isaac Nuhu pourrait être aligné en pointe, comme à Westerlo.

Wakaso, c’est fait

Vendredi, l’AS Eupen a officialisé l’arrivée de Mubarak Wakaso. Le milieu de terrain de 32 ans arrive du club chinois de première division Shenzhen FC, qui le prête aux Germanophones.

Avec lui, c’est une jolie dose d’expérience qui s’ajoute au noyau: Mubarak Wakaso a disputé 70 matches internationaux pour le Ghana (dont la Coupe du monde 2014 au Brésil) et a participé à plus de 140 rencontres de Liga, notamment avec Villareal et l’Espanyol Barcelone. Il a également été champion d’Écosse en 2015, avec le Celtic Glasgow. Début 2020, le médian s’était envolé pour la Chine, où il a raflé les lauriers nationaux avec Jiangsu Suning.

"Après avoir pu recruter récemment quelques jeunes talents, nous avons engagé avec Mubarak Wakaso un joueur d’expérience internationale pour notre milieu de terrain", se réjouit Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen. Il sera évidemment trop juste pour intégrer le groupe ce week-end.

Jeudi, le club avait engagé le gardien Garissone Innocent. Le joueur de 22 ans arrive du Paris Saint-Germain et a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2025. Au cours des deux dernières années, le PSG l’avait prêté au SM Caen et à l’OC Vannes.

AS Eupen-Courtrai (samedi, 18h15)

Arbitre: M. Put.

EUPEN: Moser, Davidson, Lambert, Paeshuyse, Van Genechten, Peeters, Jeggo, Christie-Davies, Charles-Cook, Nuhu, Ndri; Nurudeen, Roufosse, Deom, Magnee, Bitumazala, Magee, Kral, Soumano.

Absents:Prevljak, S. Keita (blessés).