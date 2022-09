Signé pas de chance pour Ensival qui a déjà dû faire face à plusieurs blessures au sein de son effectif. Un effectif jeune et en pleine reconstruction... "On est loin d’être prêt mais ça reste logique", concède Antoine Massart qui a pris la succession de Christophe Hougardy à la tête de l’équipe ensivaloise."On a quand même bien avancé durant la préparation. Malheureusement, on sera privé de Genet et Walraff est incertain."

C’est donc amputé de leur meneur fétiche - mais aussi l’élément le plus expérimenté - que les Ensivalois devront donner le change à l’Union Liège.

"C’est une équipe solide qui joue ensemble depuis longtemps", prévient Antoine Massart."Il faudra faire un très bon match pour être au niveau de ce solide adversaire."

Un très bon test d’emblée pour Ensival qui pourra jauger son tout nouvel (et jeune) effectif à domicile. Attention, comme la saison dernière, c’est à la bulle de Gérardhamps que les Bleus démarrent leur saison.