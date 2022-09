David Malta (Aubel B), avant le match à Warsage : « On aura de toute manière une bière en main après le match »

"J’ai passé neuf années à Aubel, et j’ai coaché cette équipe. David m’a succédé avec succès à la tête de celle-ci, puisqu’il l’a fait monter de P3 en P2", avance le mentor warsagien Vivien Forthomme. Ajoutez à cela que le président d’Aubel n’est autre que Michel Remacle, qui était à la tête des Vert et Blanc de Warsage la saison dernière."Cela me fera de toute façon plaisir de les revoir. En ce qui concerne le match en lui-même, mes joueurs devront se reprendre après la contre-performance de la semaine dernière(NDLR: 2-2 à Oupeye) . Les Aubelois sortent d’un bon résultat 1-0 face à la MCS Liège. Il faudra jouer cette rencontre en faisant un match sérieux", ajoute Vivien Forthomme.

Dans le chef de David Malta, c’est aussi un sentimùent un peu spécial qui prédomine, même s’il avance que…"la pression est sur Warsage. Ils ont fait une équipe pour le top et ils sortent d’un mauvais résultat. Nous n’avons rien à perdre, et que ce soit Vivien, Michel ou moi-même, on aura de toute manière une bière en main après le match."

Warsage – Aubel B (samedi, 20h)

Arbitre: M. Kyalumba.

Absents à Warsage:Desmit, Pelsser et Longaretti sont blessés.

Absents à Aubel B:aucun.