Du côté de Stavelot, on sera clairement dans une saison de transition." On avait entendu dire qu’avec l’exode de certains clubs, la D3 pourrait disparaître. Donc d’emblée, on en a profité pour miser sur les jeunes. C’est le bon moment pour lancer la transition, détaille le président Jean Roufosse.On jouera avec des jeunes, sans pression. On verra si on arrive à se maintenir. Mais je compte sur Steven Bertrand et Greg Rondeux (NDLR: ce dernier sera également coach de l’équipe)pour encadrer au mieux le groupe."

Les jeunes recrues Kohnen (Bastogne), Schmitz (Bra), Sarpong (Rocherath) et Joris (Trois-Ponts) feront de leur mieux, tout comme les jeunes Tom Geron, Noah Roufosse et Arthur Monville qui passeront de la P4 à la D3 nationale.

Le noyau

Entraîneur: Grégory Rondeux.

Le listing: Amory Prince, Martin Coenen, Nordine Schmitz, Aurélien Jacob, Michel Adam, Tom Geron, Thomas Servais, Arthier Monville, Grégory Rondeux, Noah Roufosse, Steven Bertrand, Ken Kofi Sarpong, Simon Habotte, Thibault Georis, Jérôme Colin, Dylan Machu, Guillaume Custinne, Alexy Roland, Steve Lalloyer, Alexis Dumez.

> La première journée:ce 2 septembre à 21h30, Cosmos Stavelot - SJS Aubel.