Saint-Jean-Sart Aubel: 3 recrues pour viser un Top 3 en D3?

SJS Aubel

Mercato plutôt calme à SJS Aubel. Jordan Desmit a choisi de rejoindre l’AS Pepinster en P2. Dans l’autre sens, le club aubelois signe trois renforts: Killian Crasset (Celtic Visé), Fabrizio Santangelo (Beyne-Issimo), Martin Schwontzen (Guelan Henri-Chapelle).

"On a pu voir l’année passée qu’il était compliqué d’être régulier, car le football sur gazon reste la priorité chez tout le monde,détaille le joueur et responsable de SJSA Antoine Baltus.Plusieurs de nos joueurs évolueront le samedi sur prairie, donc on fera au mieux. Dans l’autre sens, si tout le monde y met du sien, on pourra viser le Top 3, aux côtés des équipes verviétoises qui, elles, sont davantage focalisées sur le minifoot, je pense."

Le noyau

Entraîneurs-staff: Rémi Franck, Antoine Baltus, Manu Crasset, Nicolas Belboom

Le listing: Xavier Stassen, Laurent Beckers, Corentin Willem, Julien Galère, Charles Weber, William Mauclet, Olivier Meyers, Martin Schwontzen, Killian Crasset, Fabrizio Santangelo, Kevin Crisigiovanni, François Smits, Tom Pauporté, Cédric Lanckohr, Damien Boreio, Remi Franck, Antoine Baltus, Manu Crasset, Nicolas Belboom.

> La première journée:ce 2 septembre à 21h30, Cosmos Stavelot - SJS Aubel.