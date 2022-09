Rentrée studieuse pour Grégoire Munster : "Nous ouvrir quelques portes au Japon"

"Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé exactement comme prévu, car nous avons dû abandonner le premier jour en raison de problèmes mécaniques",confiait le pilote Hyundai."Quoi qu’il en soit, l’équipe a accompli un superbe boulot, ce qui nous a permis de rouler le deuxième jour et d’acquérir un maximum d’expérience avec notre nouvelle voiture préparée pour la prochaine épreuve sur terre."

Ce sera le Rallye de l’Acropole, en mondial WRC2, dans une semaine déjà. Ensuite, toujours épaulé par Louis Louka, Grégoire Munster devrait également être au départ du rallye d’Espagne.

"C’est grâce à un effort particulier de l’un de nos partenaires que nous pouvons repartir à l’international dans cette seconde moitié de la saison. Une opportunité unique qui nous permettra, une fois de plus, d’engranger plus d’expérience. Et si je peux rêver, j’espère que nos performances dans ces prochains rallyes mondiaux, nous ouvriront quelques portes au Japon."

En attendant, le public belge devrait pouvoir revoir Grégoire Munster à l’œuvre à deux reprises au moins, lors de l’East Belgian Rally fin du mois de septembre et au Spa Rally pour la finale du championnat de Belgique, toujours au volant de la Hyundai i20 préparée dans les ateliers familiaux à Thimister.