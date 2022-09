" Se sauver le plus rapidement possible et essayer de créer quelques petites surprises contre les grosses équipes de la série", pose comme objectif Christophe Francot, le nouvel homme fort de Pepinster B. "Il faudra apprendre à évoluer ensemble car c’est une nouvelle équipe au sein de laquelle il faudra trouver les automatismes. On avancera match par match. On a un potentiel pour courir beaucoup, on va donc jouer rapide avec beaucoup de gars qui savent shooter et des grands qui bataillent à l’intérieur.

Nos points faibles: sept nouveaux joueurs à intégrer, c’est beaucoup et nos intérieurs ne sont pas très expérimentés non plus. Je pense que ça jouera lors des rencontres face à des adversaires routiniers de la division."

Ensival Bvisera la première moitié de tableau."Mais nous prendrons match après match sans se mettre trop de pression", précise Jérémy Delsemme reconduit à la tête de l’équipe.

"Mon groupe est assez complet à tous les postes. Les profils se combinent bien et les solutions nombreuses. Tous les joueurs sont capables d’apporter le danger en attaque. La bonne entente entre les gars sera un atout, l’inconstance notre plus gros handicap."

Nos deux régionaux croiseront le fer le dimanche 9 octobre (16h30) à Ensival B, match retour en terres pepines le dimanche 26 février sur le coup de 15h00.

Les effectifs

RABC ENSIVAL B

Coach: Jérémy Delsemme.

Effectif:Delsemme julien (21 ans, 1m70, meneur/ailier), Buizza Jérémy (22 ans, 1m85, ailier), Erkenne Maxime (19 ans, 1m90, ailier), Dohogne Walid (24 ans, 1m84, ailier), Valenduc Glenn (32 ans, 1m98, intérieur), Desonay Kévin (33 ans, 1m85, ailier), Delporte Amaury (33 ans, 1m85, ailier/intérieur), Louis Vincent (26 ans, 1m86, ailier), Lejeune Thomas (30 ans, 2m01, intérieur), Mourant Stéphane (30 ans, 1m88, ailier), Detry Lucas (30 ans, 1m80, intérieur), Dessart Jean-Yves (32 ans, 1m98, intérieur).

Arrivée:Glenn Valenduc (Theux).

Départs: arrêts de Jon Bonny et François Banneux.

RBC PEPINSTER B

Coach:Christophe Francot.

Effectif:Wergifosse Benjamin (28 ans, 1m82, meneur), Stassen Bastian (27 ans, 1m78, meneur/ailier), Pirenne Antoine (20 ans, 1m78, meneur), Goffart Cédric (23 ans, 1m80, ailier), Francot Sébastien (39 ans, 1m83, ailier), Lejeune Pierre (27 ans, 1m83, ailier/intérieur), Jennes Jérémy (22 ans, 1m85, ailier/intérieur), Goemans Guillaume (28 ans, 1m95, intérieur), Lecomte Romain (18 ans, 1m90, ailier), Dawans Noé (18 ans, 1m97, intérieur), Masson Thibaut (22 ans, 1m85, intérieur), Hardy Sasha (20 ans, 1m92, ailier/intérieur).

Arrivées:Bastian Stassen (Wanze, P2), Cédric Goffart (Sprimont, P2), Pierre Lejeune (St-Louis, R1), Sébastien Francot (reprise), Guillaume Goemans (Aubel B), Sasha Hardy (Pepinster C), Antoine Pirenne (Spa).

Départs:Samuel Jennes (Liège Atlas), Lucas Sanzone (Ensival), Pierre Alex Pitz (BC Verviers), Julien Lemaire (arrêt), Christophe Francot (arrêt).