P2: Herve-Battice en phase adaptation, Theux part d’une feuille blanche

On attend beaucoup de Theuxcette saison au vu de la campagne de transferts…"L’équipe a beaucoup changé avec quatre nouveaux joueurs", pointe le coach Sébastien Hella."On part d’une feuille blanche donc énormément de choses à mettre en place et un collectif à trouver. Néanmoins, vu la qualité du noyau, nous devons jouer au minimum le top 5.Je compte pour cela sur l’enthousiasme, la vitesse, un groupe de 12 joueurs et l’expérience des anciens de régionale comme Barbay, Klassen et Liégeois.

Mais c’est un nouveau groupe donc un collectif est à trouver. On manque aussi d’un joueur intérieur – et de taille – car on n’a que trois éléments qui sont formés à ce poste."

Le BC Verviers B sera sans doute aussi un prétendant aux premières places. "Très bon groupe, très réceptif", apprécie son coach Bruno Dagnely."C’est un bonheur de travailler avec cette équipe."

Longtemps en lutte pour sa survie dans la division la saison dernière et après un changement de coach en cours d’exercice, Aubel Bvise une saison plus paisible.

"On envisage la première moitié du classement", confie Gauthier Liégeois qui entame sa première saison complète avec le groupe."Physique et vitesse d’exécution seront nos points forts, le manque de taille et la cohésion encore à trouver pour ce nouveau groupe nos points faibles."

Les effectifs

HERVE-BATTICE

Coach: Michel Derouaux.

Effectif: Bonni Elias (23 ans, ailier), Breuer Guillaume (31 ans, meneur), David Florian (29 ans, intérieur), Deltour Amaury (29 ans, ailier), Kariger Pierre-Yves (19 ans, meneur), Linotte Julien (29 ans, intérieur), Loupart Kevin (32 ans, meneur), Mercenier Adrien (29 ans, ailier), Mottard Julien (28 ans, ailier), Palm Sébastien (28 ans, intérieur), Piret Charles (20 ans, intérieur), Solot Logan (21 ans, ailier), Van Asch Denis (35 ans, intérieur).

Arrivées:Julien Linotte (EMBC Blegny), Julien Mottard (sans club).

Départs:Gauthier Meinhold (arrêt), Jérémy Zegels (P4 du club), Julien Chiarini (P4 du club, Julian Beck (P4 du club).

RBC AUBEL B

Coach:Gauthier Liégeois.

Effectif:Nicolas Blaise (23 ans, ailier), Gabriel Correa (28 ans, ailier/pivot), Arnaud Dejardin (35 ans, intérieur), William Delrez (24 ans, intérieur), Gilles Grégoire (21 ans, meneur), Maxime Horevoets (26 ans, meneur), Maxime Leduc (31 ans, ailier), Andreas Lejeune (35 ans, ailier), Antoine Vankerkhoven (23 ans, ailier)Adrien Vauchel (18 ans, intérieur).

Arrivées: Antoine Van Kerkhoven (Union Liège), Maxime Horevoets (Union Liège), Gabriel Correa (Union Liège), William Delrez (Harimalia), Arnaud Dejardin (Dison-Andrimont B), Andreas Lejeune (RBC Welkenraedt),

Départs: Fred Perin (Henri-Chapelle), Guillaume Goemans (RBC Pepinster B), Fabien Wagemans (Bellaire), Thomas Orban (Blegny), Alexandre Glaude (RBC Aubel, R2), Chris Albert (RBC Aubel, R2), Andy et Jordan Luparello (P4 foot à Bolland).

BC VERVIERS B

Coach:Bruno Dagnely.

Effectif:Reynders Guillaume (26 ans, meneur), Nathan Steeman (21 ans, ailier), Séba Demez (32 ans, intérieur), Quentin Desert (27 ans, ailier), Quentin Fassotte (26 ans, ailier), Théo Lierneux (25 ans, meneur/ailier), Flo Grégoire (25 ans, meneur/ailier), Antoine Gusbin (21 ans, ailier), Nico Buscicchio (19 ans, ailier), Benjamin Mahiat (21 ans, ailier/intérieur), Romain Lerho (19 ans, ailier), Pierre-Alexandre Pitz (19 ans, intérieur), Romain Monfort (18 ans, intérieur), Nathan Calbert (19 ans, ailier/intérieur).

Arrivées: Nathan Steeman (Visé), Théo Lierneux (Visé), Quentin Désert (Stavelot), Sébastien Demez (Ensival), Quentin Fassotte (R1 du club), Florent Grégoire (R1 du club) + certains éléments de R1 et l’Intégration de trois jeunes U21 dans un noyau élargi.

Départ: Maxence Casamento (Loyers).

THEUX BC

Coach: Sébastien Hella.

Effectif:Barbay Antoine (intérieur), Bousmanne Nicolas (intérieur), Caro Yoric (ailier), Caubergh Laurent (intérieur), Cawez Romain (meneur), Klassen Romain (meneur), Liegeois Guillaume (ailier), Massin Florian (ailier/intérieur), Rondoz Thomas (meneur/ailier), Baikry Louis (ailier), Lentz Léo (ailier), Toussaint Yohan (ailier).

Arrivées:Guillaume Liégeois (RBC Aubel), Antoine Barbay (Esneux B), Romain Klassen (reprise), Romain Cawez (Sprimont B).

Départs:Raph Schimanski (arrêt), Glenn Valenduc (Ensival B), Horrion A. (Aywaille P2), Horrion R. (Aywaille P2).