P1: le Casino Spa doit tourner la page

"Prendre du plaisir, progresser et engranger un maximum de succès est le premier objectif", explique Michel Pluys, reconduit à la tête de l’équipe. "Après, on verra… Je compte sur la jeunesse du groupe, son envie et la belle marge de progression dont on dispose pour faire une bonne saison. Mais bien entendu, il faudra composer avec notre manque d’expérience malgré l’apport essentiel de Lamy."