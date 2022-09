"Après avoir goûté aux joies de la victoire presque toutes les semaines durant une saison, nous devons apprendre à perdre et nous améliorer de semaine en semaine pour vite nous adapter à la P1 et tenter de remporter le plus de matchs possibles pour assurer notre maintien", prévient néanmoins le coach Fred Ledain."Nous savons tous que ce ne sera pas pareil que l’an passé."

Avec un premier déplacement dans la très particulière salle de Bellaire dimanche prochain, le néopromu sera vite dans le bain!

"L’expérience, l’intelligence et le physique seront assurément nos atouts", complète le T1 capellois. "La vitesse sera notre point faible mais nous travaillerons pour remédier à cela."

Et de tirer un bilan sur la préparation des siens…

"Beaucoup de changements dans l’effectif d’un match à l’autre donc difficile de trouver une certaine constance. Mis à part le premier match où nous avons complètement loupé notre prestation face à une très séduisante équipe de Verviers, nos prestations, sans être convaincantes ou abouties, ont permis de noter certaines améliorations et révélations. Cependant, nous avons, malheureusement, trop souvent tendance à nous montrer coupables de nonchalance et nous nous mettons au niveau de l’adversaire sans imposer notre jeu, notre rythme et notre griffe. Nous assurons donc l’essentiel (la victoire) mais sans y mettre le panache. Espérons que nous serons capables de nous mettre rapidement au niveau de nos futurs concurrents dans cette nouvelle division."

L’effectif

HENRI-CHAPELLE

Coach:Fred Ledain.

Effectif:Vronen Jérémy (2000, 1m78, meneur/ailier), Perin Fred (1992, 1m80, ailier), Vieillevoye Benjamin (1982, 1m85, ailier), Thélen Jérôme (1983, 1m95, intérieur), Henkens Stéphane (1984,1m80, meneur), Delhaes Roland (1983, 1m90, ailier), Laboureur Michaël (1984, 1m96, intérieur), Lahaye Xavier (1984, 1m92, ailier), Tandler Peter (1988, 1m97, intérieur), Lekeu Damien (1982,1m98, intérieur), Delhaes Arnaud (1986, 1m78, meneur/ailier), Remacle Thibaut (1998, 1m85, ailier), Manguette Renaud (2000,1m90, intérieur).

Arrivées:Fred Perin (RBC Aubel B), Jérôme Thélen (RBC Pepinster B).

Départ: Jeff Schils (?).