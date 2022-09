P1: Dison-Andrimont prêt pour de belles surprises

Avec un premier signe positif, une qualification en Coupe AWBB au terme des matchs de poule et un seizième de finale à disputer face au BBC Brainois (R2)."Bonne préparation face à des équipes qui militent plus haut que nous", apprécie Didier Franceschi."Cela nous a fait un bien fou. L’équipe se comporte bien, joue ensemble et se trouve sur le terrain. Il faudra continuer à travailler et se battre de la même façon dans un championnat qui s’annonce relevé."

L’effectif

DISON-ANDRIMONT

Coach:Didier Franceschi.

Effectif:Jérémy Closset (22 ans, 1m78, meneur), Nicolas Buscicchio (22 ans, 1m80, meneur), Grégory Lodomez (37 ans, 1m77, ailier), Cédric Petit (36 ans, 1m80, ailier), Stéphane Kpako (27 ans, 1m79, ailier), Samir Sayeh (19 ans, 1m81, ailier), Diego Toussaint (38 ans, 1m88, intérieur), Rémy Porignaux (38 ans, 1m79, ailier), Romain Alt (19 ans, 1m85, intérieur/ailier), Mourad Chikhaoui (33 ans, 1m90, intérieur/ailier), Mike Petit (40 ans, 2m06, intérieur), Lionel Maréchal (23 ans, 1m90, meneur).

Arrivées:Diego Toussaint (Ninane), Thomas Buscicchio (Pepinster B), Mourad Chikhaoui (Comblain) et Grégory Lodomez (White Tigers), Romain Alt (U21 BC Verviers).

Départs:François Wirtzfeld (Spa B), François Beauve (P4 du club), Ernest Borcy (arrêt), Marvin Gabriel (arrêt).