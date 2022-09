L’opération la plus avancée est celle du gardien de but Garissone Innocent , dont nous vous parlions en début de semaine. Le gardien de but devrait être libéré par le PSG et, dans la foulée, s’engager chez les Pandas.

Les deux autres pistes pourraient s’accélérer dans les prochaines heures, mais rien n’est encore acté.

Selon le portail Ghanasoccernet, Eupen aimerait s’attacher les services de l’ex-international ghanéen et ex-joueur de Liga espagnole Mubarak Wakaso. Passé par Alaves, Grenade, Espanyol de Barcelone, Villarreal, Elche en Espagne, mais aussi Rubin Kazan (Russie), Celtic Glasgow (Écosse) et plus récemment la Chine, à Jiangsu et Shenzhen, ce gaucher est sans club depuis février. Il s’est récemment entraîné au Qatar, avec Al-Sadd. Selon les médias ghanéens, il pourrait rejoindre Eupen avec un contrat d’un an à la clé.

Un autre dossier parisien

Enfin, un autre dossier demeure sur la table au Kehrweg. Il concerne à nouveau un joueur parisien. Le jeune ailier gauche franco-mauritanien Djeidi Gassamadevrait être prolongé par le PSG avant d’être prêté dans la foulée.

Plusieurs matricules sont intéressés par les services de cet ailier gauche de 18 ans, dont l’AS Eupen.