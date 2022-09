Le joueur de 22 ans arrive du Paris Saint-Germain et a signé un contrat de trois ans avec l‘AS Eupen, soit jusqu’au 30 juin 2025.

Garissone Innocent est né le 16 avril 2000 à Ivry-sur-Seine et a été formé au département des jeunes du Paris Saint-Germain. En 2018, il a obtenu un contrat professionnel et a été aligné dans l’équipe 2 du champion de France et en UEFA Youth League. Au cours des deux dernières années, le PSG a prêté le gardien au SM Caen et à l’OC Vannes.

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen:"Avec Garissone Innocent, un autre jeune et talentueux joueur va compléter l’équipe de nos gardiens. En raison de sa formation au Paris Saint-Germain et des séances d’entraînement avec le cadre professionnel, il présente de bonnes conditions pour pouvoir poursuivre son développement au sein de la KAS Eupen. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Garissone Innocent et lui souhaitons la bienvenue à la KAS Eupen".