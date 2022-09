En D3 nationale, le TH Logistic Dison «ne veut pas s’emballer ni parler d’objectif pour le moment»

Pas de départ à signaler, mais quatre renforts: "Gaetan Joao actif à Ster au football, Yacine Toubali (Andrimont, ex-Essalem en salle), le gardien Joseph Luke, et on devrait signer Younes Souala (Celtic Visé à l’Union Belge) qui viendrait de temps en temps,détaille le coach disonais Selim Tinik.

Et d’ajouter: "Pour cette saison en D3, on ne veut pas s’emballer ni parler d’objectif. On attendra 6 ou 7 matches pour évaluer le niveau de la compétition. On verra si l’appétit vient en mangeant. Et, surtout, on a hâte de disputer les derbys régionaux qui seront au programme", conclut-il.

Logistic Dison (ex Optique Lecocq Dison)

Entraîneur: Selim Tinik.

Le listing: Adrien Bartel, Mehdi Ben Sellam, Abdel Alim Benotmane, Mohamed Boukkalkoul, Soufian Boukkalkoul, Mounir Choudna, Omar Darkaoui, Yassin El Fezzaoui, Yassin Hidoun, Gaëtan Joao, Joseph Luke, Amir Lagnous, Younisse Ramdani, Emre Tinik, Selim Tinik, Yacine Toubali, Dorian Van Acker, Marvin Van Acker, Nordine Zeryouhi.

> Le premier match: ce vendredi 2 septembre 2022 BAT 81 Tintigny – Logistic Dison.