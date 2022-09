"On prendra match après match", avance Claude Ernotte, l’entraîneur, sans vouloir avancer d’autre objectif."L’expérience, la cohésion et l’ambiance seront encore un formidable atout. Notre plus gros point faible étant la moyenne d’âge d’une équipe vieillissante."

La campagne de préparation en Coupe AWBB s’est soldée par trois victoires et une défaite (face à la R1 d’Andenne) et permet de décrocher une qualification pour les seizièmes de finale face à Waremme (R1).

"Un mois d’août conforme à mes attentes sachant qu’on devait composer avec pas mal d’absences", explique le coach herbager qui n’a eu son groupe au complet qu’à un match et un entraînement."Heureusement, les gars ont été très impliqués et ont soigné leur condition physique."

Côté championnat, les Aubelois démarreront ce dimanche à Nivelles. Trois déplacements sont au programme avant une première apparition à domicile. Il faudra pour cela attendre octobre lors de la venue de Genappe."Le groupe s’exportait mal la saison dernière, il faut remédier à cela pour ne pas louper notre début de compétition", conclut le T1."Je suis confiant avec la reprise de Gauthier Liégeois(N.D.L.R.: blessé toute la saison dernière) qui tire le groupe et l’apport dans la raquette de Glaude qui possède un physique énorme."

RBC AUBEL

Coach: Claude Ernotte.

Effectif: Grooteclaes Rémy (25 ans, 1m80 meneur), Gorle Sacha (31 ans, 1m92, intérieur), Liègeois Gauthier (29 ans, 1m88, ailier), Gerarts Adrien (32 ans, 1m96, ailier), Perin Raphaël (32 ans, 1m89, ailier), Bousmanne Alexandre (38 ans, 2m02, intérieur), Lambot Martin (30 ans, 1m87, ailier), Liègeois Benjamin (30 ans, 1m90, meneur), Alexandre Glaude (intérieur.), Christian Albert (intérieur).

Arrivées: Alexandre Glaude (RBC Aubel B), Christian Albert (RBC Aubel B).

Départs: Guillaume Liégeois (Theux BC), Nicolas Bertho (BC Liège).

Equipements:Vert

Terrain: HALL DES SPORTS – ruelle de la Kan – AUBEL 087/68.79.00

Secrétaire:ERNOTTE Chloé – 0460/95.74.17 (gsm)

Courriel:aubelbc@gmail.com

Le calendrier

04/09/22 17.00 ROYAL NIVELLES – RBC AUBEL

10/09/22 21.00 CASTORS BRAINE – RBC AUBEL

17/09/22 20.00 JSB MAFFLE – RBC AUBEL

02/10/22 15.30 RBC AUBEL – BC GENAPPE

07/10/22 20.30 BELFIUS MONS-HT – RBC AUBEL

30/10/22 15.00 RBC AUBEL – RSW LIE. BASKET B

05/11/22 21.00 RB UNION LIEGE – RBC AUBEL

13/11/22 15.30 RBC AUBEL – BC SAINT-HUBERT

20/11/22 16.30 RBC AUBEL – PROFONDEVILLE

27/11/22 16.30 RBC AUBEL – RABC ENSIVAL

03/12/22 20.30 BBC BRAINOIS – RBC AUBEL

10/12/22 19.00 RB ALL. ARLON – RBC AUBEL

18/12/22 15.30 RBC AUBEL – BB GEMBLOUX

15/01/23 15.30 RBC AUBEL – ROYAL NIVELLES

22/01/23 15.30 RBC AUBEL – RB UNION LIEGE

05/02/23 17.00 RBC AUBEL – CASTORS BRAINE

12/02/23 15.30 RBC AUBEL – JSB MAFFLE

18/02/23 21.00 BC GENAPPE – RBC AUBEL

26/02/23 01/11/30 RBC AUBEL – BELF. MONS-HT

05/03/23 15.00 RBC AUBEL – BBC BRAINOIS

11/03/23 17.00 RSW LIE. BASKET B – RBC AUBEL

25/03/23 20.30 BC SAINT-HUBERT – RBC AUBEL

01/04/23 20.30 PROFONDEVILLE – RBC AUBEL

16/04/23 14.30 RABC ENSIVAL – RBC AUBEL

23/04/23 15.30 RBC AUBEL – RB ALL. ARLON

29/04/23 21.00 BB GEMBLOUX – RBC AUBEL