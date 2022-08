Parti dernier, Bertrand Baguette s'impose Suzuka

Après avoir pu profiter de sa famille et de ses proches durant deux mois en Belgique, Bertrand Baguette était reparti début du mois d’août au Japon, le moral gonflé à bloc en vue d’entamer la seconde moitié de la saison dans le championnat Super GT. Bien lui en a pris. Deuxième au terme des 450 km de Fuji il y a trois semaines, il est monté cette fois sur la plus haute marche du podium à Suzuka, au terme d’une folle remontée avec son équipier Kazuki Hiramine. Avec un septième chrono aux essais libres et une qualification difficile qui avait relégué la Nissan Z de notre compatriote à la quinzième place, rien ne présageait le superbe résultat qu’ils allaient signer au terme des 450 kilomètres de course ce dimanche à Suzuka.