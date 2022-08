Équipe-type: découvrez le 1er FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2.

Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de l’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

Le premier «FC L’Avenir Verviers» de la saison

L'équipe type de l'Avenir Verviers (première version).

Derrière

Pour cette grande première, c’est Dino Broers (Raeren-Eynatten) qui défend les filets du FC l’Avenir Verviers. Le portier, qui avait songé à stopper sa carrière, est passé de St-Vith (P3) à la nationale. A priori n°2, il a fait ses grands débuts en D3 ACFF samedi soir à Libramont (Romain Longaretti était absent), avec une clean-sheet (0-0) à la clé.

En défense, difficile de ne pas titulariser Antoine Baltus ( Hombourg). Le latéral gauche hombourgeois signe des prestations réussies et fait partie des actuels meilleurs buteurs de P1, avec, déjà, trois réalisations.

À ses côtés, on retrouve Quentin Balhan (Sart),lequel s’érige de plus en plus comme le patron de la défense sartoise. Il forme un joli duo avec Florian Lambrechts ( Ster-Francorchamps), patron d’une défense qui n’a pas encore encaissé. À ses côtés, le besogneux Dean Vanaschen (FC Eupen), des promus germanophones.

Milieu

Dans le milieu de terrain, à gauche Mehdi Zinoune (Honsfeld) s’impose avec ses deux passes décisives et un but lors de la victoire face à Saint-Vith. Il fera équipe avec Nicolas Nijohf (Malmedy)qui continue sur sa lancée de la semaine passée (un but) en plantant un doublé cette semaine.

Le travailleur de l’ombre Florian Campo (Elsaute) et Hicham Kerchouch ( Lambermont B). L’expérimenté néo-Lambermontois a déjà fait parler la poudre face à Stembert (4-1), deux jours seulement après son arrivée dans l’équipe.

Attaque

Devant, on misera sur Mehdi Ben Sellam (RCS Verviers)en espérant qu’il plante un aussi joli but que face à Franchimont ( à revoir en vidéo sur lavenir.net/vvsports).

Autre offensif qui pourrait bien secouer les filets: Mathieu Monville (Bellevaux). Malgré la défaite face à Stavelot B, il vient déjà d’inscrire son 5ebut de la saison (!).

Sur le banc mais…

Enfin, sur le banc, Raoul Gélis (Heusy B), Antoine Vitrier (Franchimont), Tom Bultot (La Calamine), Metehan Hermis (Lambermont)et Julien Galère (Warsage) auraient, eux aussi, pu prétendre à une place de titulaire.

L’entraîneur

Et pour coacher cette première version du FC L’Avenir Verviers, la rédaction a opté pour Rudy Siebenbour. Passé de T2 à T1 à Sart, il a déjà hissé son équipe en tête de la P2C, avec un prometteur 9/9.