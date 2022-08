Benoît Colle, de Baelen, se sent bien au FC Eupen: « Moins à l’aise pour parler allemand, mais ce n'est pas un problème... »

"Je voulais aller voir plus haut et c’était le bon moment, explique le numéro 8 eupenois.J’ai été très bien accueilli. À Eupen, j’ai retrouvé une ambiance de village, proche de celle que j’avais connue à Baelen. Je comprends l’allemand mais je suis moins à l’aise pour le parler. Cela n’a jamais posé aucun problème car ici, tous les joueurs sont bilingues."

Ceux qui avaient l’habitude de voir évoluer Benoît Colle avec Baelen, en P4 ou en P3, n’ont pas été étonnés de le voir à son aise à un niveau plus élevé. Sa technique et son intelligence de jeu s’y expriment encore plus facilement.

"C’est vrai que je me suis tout de suite senti plus à l’aise en 2e provinciale. Le jeu est plus tactique et plus posé, j’y retrouve plus d’espace. Lorsque j’évoluais à Baelen, il y avait toujours deux gars qui se jetaient dans mes pieds à chaque fois que j’avais le ballon."

Désormais, c’est même au sein de l’élite provinciale qu’il continue sa progression. À l’image de son équipe, il apprend à connaître la P1.

"Il y a une différence de rythme mais nous avons un bon groupe qui est tout à fait capable de tenir la route cette saison. Nous avons toutes les qualités pour obtenir le maintien, j’en suis certain. Nous devons encore apprendre à être encore plus présents dans les duels et sur les deuxièmes ballons. On peut aussi jouer et faire voyager le ballon plus rapidement. Cela nous a un peu manqué ce week-end lors de la défaite 0-2 face à Beaufays. Nous aurions pu faire mieux au niveau de la possession mais il faudra surtout veiller à concrétiser nos occasions."