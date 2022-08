"Le premier objectif est de se faire plaisir et de retrouver le goût de la victoire", explique Quentin Desert, le coach verviétois."Il n’y a pas d’objectif chiffré à proprement parler."

Mais pas question de végéter dans le bas de tableau avec un groupe qui s’est étoffé numériquement comme qualitativement et qui paraît plutôt bien équilibré.

"Je suis très satisfait de notre mois d’août", poursuit le T1."L’ambiance fut excellente et l’esprit de groupe s’installe. Sur le plan basket, j’ai déjà vu de très bonnes choses même si on n’a pas toujours eu énormément d’adversité. Les matchs de préparation nous ont néanmoins permis de travailler, de prendre confiance et de permettre à une certaine alchimie de déjà s’installer."

Confrontés à des adversaires de R2 ou de P1, les Verviétois ont passé le cap des poules en Coupe AWBB. Ils se rendront à présent au Fresh Air (R2) en seizièmes de finale fin septembre.

"Si notre collectif est déjà bien présent offensivement, c’est surtout notre défense qui s’est montrée intraitable en Coupe AWBB", apprécie Quentin Desert."Si l’on retire les points concédés automatiquement par handicap, on a toujours encaissé moins de cinquante unités par match. Fini de se laisser bousculer dans notre raquette. À confirmer à présent face à des équipes de R1."

Le BC Verviers pourra rapidement se jauger durant un solide premier mois. »On commence par un déplacement à Waremme, second au terme de la dernière compétition », conclut celui qui pourra compter sur les précieux conseils de Bruno Dagnely (T2). »Et très vite, on rencontrera Cointe qui a sans doute l’effectif le plus complet de la division.Mais on se réjouit d’avoir un début de saison plus cohérent qu’il y a un an après les inondations. »

BC Verviers

Coach: Quentin Désert.

Effectif: Pirard Arnaud (23 ans, 1m92, intérieur), Akinbodu Rahmani (22 ans, 1m90, ailier), WilkinMayron (26 ans, 1m72, meneur/ailier), Mahiat Benjamin (22 ans, 1m90, intérieur), Léonard Olivier (25 ans, 1m88, intérieur), Wilkin Gilles(22 ans, 1m80, ailier), Lodomez François (29 ans, 1m77, meneur), Roosen Frédéric (28 ans, 2m03, intérieur), Buscicchio Nicolas (19 ans, 1m85, ailier), DelsemmeJérémy (26 ans, 1m70, meneur/ailier), Pitz Pierre-Alexandre(19 ans, 1m90, ailier/intérieur), Lerho Romain (19 ans, 1m83, ailier).

Arrivées: François Lodomez (Casino Spa), Romain Lehro (BC Verviers B), Pierre-Alexandre Pitz (RBC Pepinster), Jérémy Delsemme (RABC Ensival), Olivier Léonard (Casino Spa), Fred Roosen (RBC Pepinster), Nicolas Buschiccio (RABC Ensival), Gilles Wilkin (Casino Spa).

Départs: Flo Grégoire (BC Verviers B), Maxence Casamento (Loyers), Phil Agapit (arrêt), Quentin Fassotte (BC Verviers B), Raphaël Domken (Erasmus une partie de la saison), Timothy Casamento (Ninane).

Salle: SALLE INSTITUT ST MICHEL - rue du Collège 110 - VERVIERS.

Equipements: noir.

Courriel: bc.verviers@gmail.com

Secrétaire: VERSTRAELEN Philippe - 087/22.89.00.

Le calendrier

03/09/22 19.00 ABC WAREMME - ABC VERVIERS 10/09/22 19.00 BC VERVIERS - VX CAMPINAIRE

17/09/22 21.00 BC VERVIERS - ANDENNE BASK.

02/10/22 16.30 ROYAL BC CINEY - BC VERVIERS

08/10/22 19.00 BC VERVIERS - BC COINTE

14/10/22 21.00 ES S LOUIS UTD B - BC VERVIERS

29/10/22 19.00 BC VERVIERS - ASTE KAIN

05/11/22 18.45 R. WATERLOO - BC VERVIERS

12/11/2219.00 BC VERVIERS - RB TILFF

18/11/22 21.00 BELLEFLAMME - BC VERVIERS

26/11/22 19.00 BC VERVIERS - BBC LOYERS

11/12/22 15.00 ROYAL ANS BC - BC VERVIERS

17/12/22 19.00 BC VERVIERS - NEUFCHATEAU

14/01/23 19.00 BC VERVIERS - ABC WAREMME

21/01/23 19.00 BC VERVIERS - R. WATERLOO

04/02/23 20.30 CAMPINAIRE - BC VERVIERS

11/02/23 20.30 ANDENNE BASK. - BC VERVIERS

18/02/23 19.00 BC VERVIERS - ROYAL BC CINEY

25/02/23 19.00 BC COINTE - BC VERVIERS

04/03/2319.00 BC VERVIERS - ES. S LOUIS UTD B

11/03/23 20.15 ASTE KAIN - BC VERVIERS

25/03/23 21.00 RB TILFF - BC VERVIERS

01/04/23 19.00 BC VERVIERS - BELLEFLAMME

15/04/23 20.45 BBC LOYERS - BC VERVIERS

22/04/23 19.00 BC VERVIERS - ROYAL ANS BC

30/04/23 16.00 NEUFCHATEAU - BC VERVIERS