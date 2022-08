Basket-ball (R2)| Chamboulé, Ensival vise le maintien

"Se sauver, intégrer des jeunes, collaborer avec la TDM2 de Pepinster (N.D.L.R.: plusieurs joueurs sont en double-affiliation) , former un groupe sur et en dehors duterrain, progresser individuellement et collectivement", énumère Antoine Massart – le successeur de Christophe Hougardy à la tête de l’équipe – lorsqu’on évoque ses objectifs pour ce nouveau défi en tant que T1.

Il compte sur"la vitesse et la saine agressivité de son groupe"pour secouer les adversaires tout en sachant qu’il manquera"d’expérience et de taille".

Deux victoires pour démarrer la campagne AWBB suivies de deux défaites ne permettront pas aux Ensivalois de poursuivre dans cette Coupe.

"Je tire un bilan mitigé au terme de notre préparation", jauge Antoine Massart."On a alterné le bon et moins bon dans les matchs du mois d’août. C’est sans doute compréhensible vu la faible moyenne d’âge de l’équipe. On doit corriger certains points au plus vite, mais rien d’insurmontable."

Genet et Walraff out

Les absences pour blessures et examens de seconde session n’ont pas aidé évidemment. Et deux éléments resteront à l’infirmerie lors de la reprise face à l’Union Liège ce dimanche après-midi.

"J’espère récupérer Walraff et Genet au plus vite afin de pouvoir travailler au complet", conclut le T1 d’Ensival."Victime d’une entorse, le premier devrait revenir la semaine prochaine. Ce sera plus long pour le second, touché au pied. Il n’y a pas encore de date prévue pour son retour."

RABC ENSIVAL

Coach:Antoine Massart.

Effectif:Beaujean Thomas (20 ans, 1m83, ailier/pivot), Erkenne Maxime (19 ans, 1m91, ailier), Genet François (25 ans, 1m79, meneur), Hanus Mathis (20 ans, 1m85, meneur/ailier), Horris Martin (21 ans, 1m89, intérieur), Horris Victor (21 ans, 1m95, intérieur), Pitz Tom (18 ans, 1m93, ailier), Sanzone Luca (19 ans, 1m83, meneur), Schoonbroodt Esteban (18 ans, 1m85, ailier), Walraff Jimmy (20 ans, 1m90, intérieur).

Arrivées:Victor Horris (Sprimont), Martin Horris (Sprimont), Mathis Hanus (RBC Pepinster), Lucas Sanzone (RBC Pepinster B), Thomas Beaujean (Ninane).

Départs: Thomas Castagne (St-Louis), Jérémy Delsemme (BC Verviers), Nicolas Buscicchio (BC Verviers), Bertrand Beckers (Grâce-Hollogne), Sébastien Demez (BC Verviers B).

Equipements:bleu foncé.

Terrain:HALL DE GERARDCHAMPS – quai de la Vesdre – VERVIERS

Secrétaire: HASE Maryline – rue des Pâquerettes 45 – 4820 DISON

0492/97.97.63

Courriel:ensivalbasket@gmail.com

Le calendrier

04/09/22 14.30 RABC ENSIVAL – RB UNION LIEGE

10/09/22 20.30 PROFONDEVILLE – ABC ENSIVAL

18/09/22 17.00 RABC ENSIVAL – BC ST-HUBERT

02/10/22 14.30 RABC ENSIVAL – BB GEMBLOUX

09/10/22 11.00 RB ARLON – RABC ENSIVAL

15/10/22 20.00 CAST. BRAINE – RABC ENSIVAL

29/10/22 18.30 R. NIVELLES – RABC ENSIVAL

06/11/22 16.30 RABC ENSIVAL – BC GENAPPE

13/11/22 15.00 JSB MAFFLER – ABC ENSIVAL

20/11/22 15.00 RABC ENSIVAL – BELF. MONS-HT

27/11/22 16.30 RBC AUBEL – RABC ENSIVAL

11/12/22 15.00 RABC ENSIVAL – BBC BRAINOIS

17/12/22 19.00 RSW LIEGE B – RABC ENSIVAL

14/01/23 21.00 RB UNION LIEGE – RABC ENSIVAL

20/01/23 21.00BC GENAPPER ABC ENSIVAL

05/02/23 14.30 RABC ENSIVAL – PROFONDEVIL.

11/02/23 20.30 SAINT-HUBERT – RABC ENSIVAL

18/02/23 21.00 BB GEMBLOUX – RABC ENSIVAL

26/02/23 14.30 RABC ENSIVAL – RB ALL. ARLON

05/03/23 14.30 RABC ENSIVAL – CAST. BRAINE

12/03/23 14.30 RABC ENSIVAL – R. NIVELLES

26/03/23 14.30 RABC ENSIVAL – JSB MAFFLE

31/03/23 20.30 BELF. MONS-HT – RABC ENSIVAL

16/04/23 14.30 RABC ENSIVAL – RBC AUBEL

22/04/23 20.30 BBC BRAINOIS – RABC ENSIVAL

30/04/23 14.30 RABC ENSIVAL – RSW LIEGE B