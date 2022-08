Basket-ball | Dames (R1): Herve-Battice affiche clairement ses ambitions, Pepinster plutôt en phase de reconstruction

Seul regret du côté du staff herbager, l’absence de deux joueuses au premier tour."Céline Henry pour cause d’accouchement et Céline Magermans partie en Erasmus", précise le T1.

Quant à Pepinster, l’heure est à la reconstruction après la désillusion de l’expérience au plus haut niveau. On n’a pas fait de folie avec des arrivées de joueuses de l’équipe B (R2), la reprise de Caroline Bourlioux étant le seul vrai plus. Reste à voir si l’effectif sera suffisamment nombreux si l’une ou l’autre blessure devait malheureusement survenir…

"On peut réussir une saison à huit, ce n’est pas numériquement que j’ai des craintes mais plus sur la répartition des postes", avance le coach Jean-Luc Cornia."On espère souffler un peu cette saison, raison pour laquelle d’ailleurs on a repris un peu après les autres. L’objectif sportif s’affinera au cours de la saison. Ce sera à minima éviter la descente, au mieux accrocher les play-off. On a disputé trois matchs jusqu’ici avec des fortunes diverses. Le collectif reste brouillon et on n’est pas prêt physiquement. Et il faudra encore du temps pour se découvrir mutuellement."

LES DAMES DE R1

HERVE-BATTICE

Coach: Alain Denoël.

Effectif: Antoine Mélanie (27 ans, intérieure), Bonvoisin Noémie (27 ans, intérieure), Borlée Charlotte (23 ans, meneuse), Collignon Maud (27 ans, meneuse/ailière), Cosentino Léa (26 ans, intérieure), David Cyrielle (27 ans, ailière), Henrard Amandine (24 ans, ailière), Henry Céline (29 ans, ailière), Lizin Nora (18 ans, ailière), Magermans Céline (21 ans, intérieure), Poussart Maureen (25 ans, ailière).

Arrivées: Charlotte Borlée (Liège Panthers), Amandine Henrard (Alleur), Nora Lizin (RBC Pepinster).

Départs: Priscilla Waterloh (arrêt), Céline Magermans (Erasmus); Céline Henry (enceinte).

RBC Pepinster

Coach: Jean-Luc Cornia.

Effectif: Colson Justine (26 ans, 1m73, ailière), Van Bladel Cécile (35 ans, 1m68,meneuse), Vanaubel Elise (23 ans, 1m74, meneuse/ailière), Milanovic Alexandra (27 ans, 1m82, intérieure), Leemans Claire (24 ans, 1m71, ailière), Bourlioux Caroline (30ans, intérieure), Scholtis Amélie (27 ans, ailière/intérieure), Schoonbroodt Luane (17 ans,ailière).

Arrivées: Caroline Bourlioux (reprise), Justine Colson (R2 du club), Amélie Scholtis (R2 du club), Cécile Van Bladel (reprise).

Départs: Tania Leemans (Liège Atlas Athénée Jupille), Nina Epis (Alleur), Pauline Tchemtchoua (Liège Panthers) + les étrangères du noyau de TDW1.

La série

Wilink Rebond Ottignies (BBW), Ganshoren Dames (BBW), Spirou Ladies Charleroi (HAI), RBC Pepinster (LIE), Royal ACSA Mosa Angleur (LIE), BC Herve Battice (LIE), Liège Panthers B (LIE), Un Huy Basket (LIE), Royal BC Alleur (LIE), BBCA Neufchâteau (LUX), BC Rulles (LUX), Basket Namur Capitale B (NAM), RBC Ciney (NAM), BC Boninne (NAM).