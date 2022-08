Créée cette saison, la deuxième équipe des dames de La Calamine entend surtout"s’améliorer et s’amuser, pas gagner le championnat", indique la capitaine de l’équipe, une certaine Cassandra… Digregorio dont on ne présente plus le papa. À 16 ans, la fille du coach de l’équipe première masculine (D3B ACFF) a débuté le football voici moins d’un an à peine."J’ai toujours aimé le foot, notamment grâce à mon papa et mon petit frère(NDLR: Alexis, qui joue aussi à La Calamine).Comme une nouvelle équipe se créait, je me suis lancée avec une amie", explique Cassandra, qui a commencé en septembre dernier les entraînements avec l’équipe A et joue maintenant avec La Calamine B en P2B.

Si son papa n’est pas son entraîneur (même s’il donne de temps en temps un coup de main à l’équipe), l’aînée des enfants d’Alex Digregorio n’en est pas moins attentive aux conseils qu’il peut lui donner."Il vient de temps en temps me voir, d’ailleurs dimanche il était là. Il me donne des conseils et j’aime bien en discuter avec lui", indique la jeune milieu de terrain, justement comme son papa."J’ai testé plusieurs places, dont la défense mais je n’aimais pas trop. Je me sens plus à l’aise au milieu du jeu", affirme Cassandra.

«Il y a un réel engouement»

De son côté, l’ancien joueur pro est évidemment un papa très fier de sa fille."C’est vraiment à mon grand étonnement qu’elle a débuté le foot. Si ça a été une surprise, j’en suis très content et le plus important est qu’elle s’épanouisse dans ce qu’elle aime, peu importe le sport qu’elle choisit", souligne le papa de Cassandra (16 ans), Rose (14 ans, qui avait aussi commencé le foot mais a arrêté) et Alexis (13 ans)."Il y a un engouement au niveau du foot féminin et on essaye d’embrayer à La Calamine avec la création d’une seconde équipe à l’initiative de la joueuse-entraîneuse Anne Krickel", explique Alex, qui va bien entendu suivre l’évolution de sa fille."Elle aime aider l’équipe. Elle a encore beaucoup d’entraînements à avoir et de gestes à répéter pour être meilleure mais elle a la chance de côtoyer Anne, qui est passée par le Standard et aime apprendre aux plus jeunes. Et je trouve que le foot féminin offre autre chose que chez les hommes. Il y a plus de fraîcheur, de fair-play, de pur plaisir même, et ce sentiment de vouloir se dépasser", conclut le papa de Cassandra.