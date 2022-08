P4G: première défaite pour Malmundaria B, Ster-Francorchamps B confirme, Lontzen B recrute

Son homologue d’Amblève B, Werner Zeimers estime"qu’un nul aurait été plus logique mais la victoire n’est pas volée. Malmedy B a plus de qualité de jeu mais on a su faire bloc. C’est une victoire qui fait du bien avant le derby de vendredi soir contre Oudler."

Amblève B 3 – Malmundaria B 2

Buts: C. Even (1-0, 25), M Schoonbroodt (1-1, 50e), J. Thomé (2-1, 70e), L. Knips (3-1, 85e), E. Akar (3-2, 88e).

Ster B sans pitié

Large victoire des Sterlains de Maxime Brant."Notre première demi-heure a été catastrophique mais on a réussi à marquer sur notre seule occasion. J’ai poussé une gueulante à la pause et j’ai vu une réaction en deuxième mi-temps, avec trois buts bien construit. On sait qu’on n’est pas encore rodés, mais on avance petit à petit."

Du côté de Lontzen B, ce 0/9 n’inquiète pas le coach, Michaël Aussems.

"Sur ce match, on n’a pas pu concrétiser nos occasions et on a payé cash nos erreurs. On a encore besoin de quelques semaines avant que tout le monde soit prêt. Il ne faut pas oublier que j’ai une équipe jeune avec 14 nouveaux."

Ster-Francorchamps B 4 – Lontzen B 0

Buts: A. David (1-0, 30e), E. Busch (2-0 et 3-0, 55e, 60e), N. Collignon (4-0, 80e).

Lontzen B se renforce en Allemagne

Mal en point actuellement avec un 0/9, Lontzen B a décidé de renforcer son jeune noyau avec le transfert de Chadrak Mwula. L’attaquant venu tout droit d’Allemagne devrait permettre à l’équipe d’améliorer ses statistiques offensives. Avec zéro but marqué en trois matchs, la ligne de l’attaque en a clairement besoin."C’est un bon transfert,se réjouit son coach Michaël Aussems.J’espère qu’il sera qualifié dans les quinze jours."