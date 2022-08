Opéré au coeur, Andy Piters (Rechain) est de retour aux bords des terrains

Le sympathique Andy Piters revient tout doucement aux bords des terrains après une grosse opération du cœur."C’est une malformation de naissance et on m’a remplacé deux valves. C’était une opération très délicate et j’ai dû me préparer comme pour une avant-saison de foot. J’ai fait attention à ce que je mangeais quelques semaines avant l’opération et je suis redescendu à 91 kg. Je vais vraiment mieux. Je le vois quand je monte les escaliers pour remonter aux vestiaires des Tourelles. La saison dernière, j’étais essoufflé au-dessus de ceux-ci. Cela n’arrive plus maintenant. Je dois encore faire attention et essayer de ne plus m’énerver. Le cœur est quand même faible. Le chirurgien m’a dit que j’avais encore quelques belles années devant moi", explique-t-il.

Cette saison, Andy Piters s’est un peu "effacé" du banc de touche pour prendre une vue un peu extérieure."J’ai nommé mon ami de trente-cinq ans Marc Ansion pour diriger les troupes", précise l’ancien Hervien."Quand il m’a appelé pour venir, je n’ai pas hésité une seule seconde", coupe d’ailleurs le coach rechaintois Marc Ansion.

«Des premiers matches compliqués»

Descendants de P1, les Rechaintois espèrent se retrouver loin de la zone rouge."Après une saison catastrophique en P1 et une descente en P2, on mise sur une première partie de tableau dans cette P2B. Les premiers matches ont été compliqués avec deux défaites et un nul. Il faut surtout garder en point de mire que le groupe est nouveau et que seul Kevin Ernst est resté de la saison dernière. La sauce doit encore prendre. J’ai vu du mieux dans la combativité ce dimanche contre Herve. Nous avons changé notre dispositif de jeu. On a demandé aux joueurs de respecter les consignes. Ils l’ont peut-être un peu trop fait. Il nous reste deux gros morceaux: La Minerie la semaine prochaine et Trooz la semaine d’après. Après cela, nous allons normalement affronter des équipes plus à notre portée. On reste serein et nous sommes convaincus que nous allons passer une saison plus tranquille que la précédente", conclut-il.