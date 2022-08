Le Royal Hockey Club Verviers très ambitieux pour ses équipes hommes et dames (photos)

"Quand une équipe monte, on a toujours l’habitude de dire qu’on va jouer le maintien. Mais on ne veut pas jouer avec le couteau sous la gorge toute la saison et je ne le cache pas, on vise clairement le top 8", clame le président, ambitieux. Concrètement, une place dans cette partie du tableau permettrait aux Verviétois de disputer les playoffs pour la montée en D1.

Les nouvelles vareuses pour la future saison. ©EDA JR Marot

Pour atteindre cet objectif, le Royal Hockey Club Verviers mise sur la continuité et la qualité "made in Verviers" au sein de son effectif, inchangé. Mais avec un nouveau coach à sa tête : le Néerlandais Michiel Stap, qui sera aidé dans ses tâches par l’ex-président Damien Leruth (lire par ailleurs). Le successeur d’Alex Humblet a pris l’équipe en mains dès la reprise des entraînements cet été."C’est un nouveau cycle qui commence et deux éléments m’ont déjà frappé aux premiers entraînements. Le tempo, l’intensité de travail et j’ai aussi vite compris, dans le regard des uns et des autres, que ça collait entre le groupe et le coach. Mais tout cela, ce n’est pas un hasard et c’est aussi le fruit d’un travail entamé par le comité d’avant", souligne Thomas Lejeune Debarre, rappelant que la marque de fabrique du RHCV est d’avoir, "contrairement à nos adversaires, 100% des joueurs formés au club."

Si le ton est donné, reste à l’équipe de concrétiser les ambitions du club. Cela a déjà bien débuté, avec une préparation estivale qui a répondu aux attentes."Six matches, six victoires", indique fièrement le président des "Green". Au sein d’une série plus exigeante et plus homogène qu’un échelon plus bas, le RHCV compte bien s’y faire une place. Les troupes de Michiel Stap reçoivent Hermes (Renaix) dimanche 15h à Maison-Bois pour lancer leur saison, qu’ils espèrent dans la continuité de la précédente.

Les hockeyeurs verviétois ont hâte de débuter le championnat, en Division 2 cette saison. ©EDA JR Marot

Les dames visent le top 4, voire la montée en D2

L’équipe féminine, coachée par Arnaud Maréchal, espère jouer les premiers rôles. ©EDA JR Marot

Comme pour l’équipe masculine, les dames du RHCV ne manquent pas d’ambitions au moment d’aborder ce championnat 2022-2023."Elles ont réalisé un premier tour brillant l’année passée, même si la deuxième partie de saison a été plus compliquée", résume Thomas Lejeune Debarre."Elles se sont préparées comme jamais cet été, avec des résultats lors des matches de préparation(Ndlr: une victoire contre Huy et un partage à l’Old Club)qui me laissent pantois",poursuit le président verviétois."Elles affichent un niveau que je n’avais jamais vu et nous avons toutes les raisons d’être optimistes."

Toujours en Division 3, " mais avec un effectif inchangé et très large", précise-t-il, l’équipe féminine coachée par Arnaud Maréchal n’a pas peur d’afficher ses ambitions."Elle a les qualités, l’enthousiasme et les moyens pour aller chercher le top 4, et pourquoi pas la montée", soutient Thomas Lejeune Debarre."Le but est de continuer l’histoire et la rendre plus belle encore."

Pour appuyer ses propos, le président du RHCV cite et salue le retour de Clémentine Philippart, après trois ans passés à Maastricht."J’y vois là un signal que quelque chose change dans cette équipe", note-t-il.

Dimanche, pour leur premier rendez-vous de la saison, les dames se rendent à Linkebeek.

Nouveau rôle pour Damien Leruth: d’ancien président à membre du staff de l’équipe première

Le nouveau coach du RHCV, Michiel Stap (à gauche), sera aidé par Damien Leruth, l’ancien président qui se met au service de l’équipe. ©EDA JR Marot

Président de 2017 à 2021 avant de céder le témoin à son successeur Thomas Lejeune Debarre, Damien Leruth va occuper un rôle auquel il ne s’attendait pas spécialement, pour la prochaine saison. Le Verviétois va en effet assister le coach, Michiel Stap."C’est vraiment une demande des joueurs car cela fait plusieurs années que je suis l’équipe de près", explique-t-il.

Et après une première rencontre avec l’entraîneur qui était demandeur d’être aidé dans ses tâches, Damien Leruth n’a pas hésité longtemps avant d’intégrer le staff de l’équipe masculine."Je serai un peu le relais entre l’équipe et le coach, mais aussi entre le coach, l’équipe et le club. Ainsi, si les joueurs ont besoin de parler, ils savent qu’ils ont deux personnes vers qui se tourner", indique le désormais assistant/manager de l’équipe."Il m’a demandé d’être présent à un entraînement de la semaine, le jeudi, pour l’aider aussi sur le terrain. En dehors de cela, je m’occuperai de certains points organisationnels comme les équipements, les feuilles de match, etc."

Un tout nouveau rôle pour l’ancien présidentqui se réjouit de sa collaboration avec Michiel Stap.

«Chacun connaît son rôle»

"C’est vraiment quelqu’un de très ouvert, qui arrive avec sa propre conception du hockey. Je suis là pour l’aider et pour que tout se passe au mieux, mais je n’ai certainement pas la prétention d’être un coach ou de vouloir prendre sa place", dit-il humblement."Chacun connaît son rôle et il a la volonté de vouloir davantage impliquer l’équipe dans la vie du club. Pour donner un exemple, quand les dames joueront à domicile(Ndlr: avant les hommes), il donne rendez-vous à l’équipe plus tôt, pour les regarder et les soutenir."

Les trois derniers présidents: Laurent Gillet, Thomas Lejeune Debarre et Damien Leruth. ©EDA JR Marot

Ancien joueur de D2 (similaire à la D1 actuelle), Damien Leruth va apporter son regard et son aide sur le banc de touche. Un rôle qu’il n’imaginait pas, mais qu’il a accepté dans un souci de toujours soutenir l’équipe, peu importe la manière.