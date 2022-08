Henri Rasquinet, à Melen pour épauler Pascal Collin

«Nous sauver le plus rapidement possible»

Ce passionné du ballon rond, actuellement dans le comité de Melen, nous parle de sa nouvelle fonction."Je suis officiellement dans le comité depuis peu, je m’y suis engagé pour épauler mon ami Pascal Collin(Ndlr: l’ancien coach de l’équipe première).Je tiens d’ailleurs à souligner l’efficacité du travail qu’il réalise notamment chez les jeunes. En ce qui concerne nos ambitions avec la P1, nous voulons nous sauver le plus rapidement possible et pourquoi pas jouer les trouble-fête", indique-t-il avant de revenir humblement sur son parcours footballistique:"Gamin, j’ai débuté chez les jeunes à Melen. Ma carrière (équipe première) a commencé réellement au RFC Liégeois en D1, j’y ai joué 6 années entre 1988 et 1994. Ensuite, j’ai poursuivi mon parcours (4 ans) dans une D4 allemande au club de Brandt. Après cela, retour en Belgique pour évoluer respectivement à La Calamine, Bas-Oha, Gemmenich et enfin Melen. La boucle était ainsi bouclée", conclut le nouveau comitard de Melen.