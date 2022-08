Ethan Haas (Heusy B): «Je n’ai pas envie de jouer le bas du classement»

"Je vois le gardien avancé et je tente d’enrouler le ballon",confirme le jeune homme, auteur du deuxième but de la saison."J’ai déjà marqué la semaine dernière contre Bullange", sourit-il. Un but qui avait failli apporter les trois points… à quelques secondes près.

Arrivé de Jalhay cette saison, Ethan espère réaliser une belle saison. "On a une très bonne équipe. Je suis arrivé avec des copains et nous avons été très bien accueillis. On sent qu’il y a une cohésion dans ce groupe."

Une cohésion qui pourra les mener loin."À titre personnel, mon but est de jouer le plus de matchs possibles. Collectivement, j’espère qu’on jouera la colonne de gauche. Je n’ai vraiment pas envie de jouer le bas du tableau."

«Passe décisive ou but»

Voilà des objectifs clairs que Haas et les siens sont bien partis pour réaliser. Après un nul intéressant contre Bullange, les Heusytois viennent de remporter une belle victoire contre Waimes-Faymonville B (3-0). Avec ces quatre points en trois matchs, les débuts sont prometteurs.

Ethan devra confirmer dans les matchs à venir.

"Je ne me suis pas fixé d’objectifs personnels mais, en tant qu’attaquant, une passe décisive me ferait autant plaisir qu’un but."S’il continue sur cette lancée, il pourra peut-être obtenir une chance avec l’équipe première."Pourquoi pas? Tant que je joue, c’est le principal, peu importe dans quelle équipe", conclut-il.