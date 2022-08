"Quand on ne marque pas, on ne saurait pas gagner. C’est le gros problème depuis le début de saison. Pour l’instant, on n’est pas au niveau offensivement et derrière, à force de subir, on finit par encaisser un bête goal, qui suffit pour nous faire perdre les trois points."Corentin pense que le problème est surtout mental."Physiquement, nous sommes prêts. Tactiquement, le coach fait ce qu’il a à faire. Je pense que ça coince au niveau de la confiance chez nos offensifs. Cela étant, nous n’avons joué que trois matches et j’espère qu’on pourra retourner la situation comme la saison dernière" confie le latéral droit, aligné dans le trio médian axial cette saison.

Les changements dans le comité du club à l’intersaison ont vu l’arrivée de son papa, Michel, au poste de président."Il en avait un peu marre d’être coach mais je pense aussi qu’il ne saurait pas vivre sans football. Il fallait qu’il trouve une alternative et c’est un beau défi pour lui."Cette situation un peu particulière ne change rien pour le joueur de 20 ans."On ne parle pas d’Aubel à la maison. Il ne va pas me dire des choses que je ne dois pas savoir en tant que joueur et inversement, ce qui s’est dit dans le vestiaire y reste."

«Quand c’est bien, il me le dit, et quand c’est mal…»

Celui qui est passé pendant 10 ans à l’AS Eupen avant de revenir chez les Verts voit personnellement du positif à la présence de son paternel aux abords du terrain."Depuis que j’ai commencé à jouer, il n’est pratiquement jamais venu me voir comme il coachait de son côté. Ça me fait plaisir qu’il puisse maintenant venir régulièrement et je crois que lui aussi est content de pouvoir assister à mes matches."Corentin a-t-il droit à une analyse pointue de ses prestations à la maison?"Quand c’est bien, il me le dit. Quand c’est mal, il me le fait comprendre. On ne fait pas un long débriefing en rentrant mais il me glissera toujours un petit mot."