Les points du week-end

Elsaute: D’Affnay 3, Dohogne 2, Dirix 1

FC Eupen: Vanaschen 3, C. Laschet 2, Dreessen 1.

FC Eupen (contre Fize): Fumagali 3, Nsumbu 2, B. Laschet 1.

Malmedy: Nijhof 3, Simon 2, Crosset 1

Melen: Demelenne 3, Gonera 2, Dumoulin 1

Sprimont B: Carrea 3, Bah 2, Librici 1

Ster-Francorchamps: Joao 3, Lambrechts 2, Chandelle 1

Hombourg: Hick 3, Bartholomé 2, Schwontzen 1

Hombourg (contre Beaufays): Baltus 3, Schwontzen 2, S. Meunier 1

Aubel: Tony Niro a décidé de ne caper personne

Aubel (contre Fize): Pauporté 3, Kerff 2, Niro 1

Classement

7 points: F. Lambrechts (Ster-Francorchamps)

6 points: D. Vanaschen (FC Eupen), P. Dirix (Elsaute)

5 points: B. Deville (Elsaute), N. Nijhof (Malmedy), D. Gonera (Melen)

4 points: A. Bucak (Malmedy), J. Nsumbu (FC Eupen), M. Carrea (Sprimont B), A. Bah (Sprimont B), G. Librici (Sprimont B)

3 points: F. Samray (Malmedy), W. Allarassem (Sprimont B), J. Dardenne (Ster-Francorchamps), A. Baltus (Hombourg), M. Degueldre (Hombourg), T. Pauporté (Aubel), J. Cuypers (Aubel), A. Keita (Melen), J. Fumagalli (FC Eupen), T. D’Affnay (Elsaute), A. Dohogne (Elsaute), L. Demelenne (Melen), G. Joao (Ster-Francorchamps), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), B. Hick (Hombourg), M. Schwontzen (Hombourg)

2 points:R. Jacob (Malmedy), N. Leroy (Melen), S. Nelissen (Sprimont B), X. Stassen (Hombourg), M. Kerff (Aubel), C. Remacle (Aubel), F. Memeti (Melen), C. Laschet (FC Eupen), H. Simon (Malmedy), L. Dumoulin (Melen), M. Bartholomé (Hombourg)

Buteurs

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), N. Nijhof (Malmedy), V. Vigil Bajo (Geer)

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), J. Nsumbu (FC Eupen), G. Pasteels (Hannut), B. Dreezen (UCE Liège)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B:Tricha 3, A. Smits 2, A. Charef 1.

Battice: Delcour 3, Winandts 2, Farssi 1.

Herve:Marique 3, Closset 2, Douhard 1.

Espoir Minerois:Lekeu 3, J. Thomsin 2, Schurgers 1.

Olne:Maguain 3, D. De Zorzi 2, Bonaventure 1.

Rechain: Lonneux 3, Moll 2, Collard 1.

Warsage:Galère 3, Meyers 2, Crasset 1.

Classement

6 points:Delcour (Battice).

5 points:D. De Zorzi (Olne), Lekeu (Espoir Minerois), Marique (Herve).

4 points: Lonneux (Rechain), J. Thomsin (Espoir Minerois), Tricha (Aubel B).

3 points:Amory (Herve), Bonaventure (Olne), Corin (Espoir Minerois), C. Dejalle (Aubel B), F. De Zorzi (Olne), Difaria (Aubel B), Dumont (Rechain), Farrsi (Battice), Galère (Warsage), Hungs (Warsage), Janssen (Battice), Lindemann (Warsage), Maguain (Olne), Vanderbeck (Warsage).

2 points: Closset (Herve), Deflem (Warsage), Kariger (Olne), Mailleu (Aubel B), Meyers (Warsage), Moll (Rechain), Nols (Aubel B), Ramirez (Battice), Rbib (Rechain), A. Smits (Aubel B), Winandts (Battice).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève:Ekissi 3, Even 2, Johanns 1.

Emmels: Picquereau 3, Bierberg 2, Kockelmann 1.

Franchimont:Vitrier 3, Gillet 2, Jamar 1.

Hautes Fagnes:Vronen 3, Nizet 2, Mangaya 1.

Heusy: Chauveheid 3, Kuavita 2, Burguet 1.

La Calamine B: Degueldre 3, Meessen 2, Guerits 1.

Recht: Schumacher 3, Langer 2, Lejeune 1.

Rocherath: A. Ganser 3, C. Vilz 2, Dethier 1.

Sart:Balhan 3, Dohogne 2, Keller 1.

Stavelot: Giet 3, Colin 2, Giuliano 1.

Trois-Frontières:Soarez 3, Frank 2, Renardy 1.

Trois-Ponts (contre Verviers):Bertrand 3, Prévot 2, Geron 1.

Trois-Ponts (contre Sart): Al. Dumez 3, Geron 2, Schmitz 1.

RCS Verviers (contre Trois-Ponts):Oluoch 3, Perazzelli 2, Mejdoubi 1.

RCS Verviers (contre Franchimont):Ben Sellam 3, Camara 2, Mejdoubi 1.

Waime Faymonville:Massat 3, Monie 2, Thomas 1.

Welkenraedt:Corman 3, Thelen 2, Sabitov 1.

Weywertz:Rauw 3, Ro. Boemer 2, Ordonez 1.

Classement

8 points:C. Vilz (Rocherath).

6 points:Dufour (Franchimont), Willems (Heusy), Belle (La Calamine B), Rauw (Weywertz).

5 points:Meessen (La Calamine B), Langer (Recht), Balhan (Sart), Dohogne (Sart), Mejdoubi (Verviers), Massat (Waimes Faymonv.), Thelen (Welkenraedt).

4 points:L. Mertes (Amblève), Lejeune (Recht), Soares (FC3F), Camara (Verviers), Dohm (Welkenraedt).

3 points:Ekissi (Amblève), Hilgers (Amblève), Roderburg (Amblève), Aksu (Emmels), Henkes (Emmels), Picquereau (Emmels), Hurdebise (Franchimont), Jamar (Franchimont), Vitrier (Franchimont), Flagothier (Hautes Fagnes), Piette (Hautes Fagnes), Vronen (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Degueldre (La Calamine B), Schumacher (Recht), A. Ganser (Rocherath), Flagothier (Sart), Jakic (Sart), Giet (Stavelot), Troch (Stavelot), Frank (FC3F), Hagelstein (FC3F), Jungblut (FC3F), Bertrand (T-Ponts), Dumez (T-Ponts), Geron (T-Ponts), Legrand (T-Ponts), Ben Sallam (Verviers), Oluoch (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Boucha (Waimes Faymonv.).

Buteurs

5 buts: Belle (La Calamine B)

3 buts: Troch (Stavelot), Doucene (Waimes Faymonv.)

2 buts: Meessen (Amblève), Aksu (Emmels), Diané (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Bastin (Recht), Küpper (Rocherath), Colin (Sart), Dohogne (Sart), Gillet (Sart), Fyon (Stavelot), Dongo (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Corman (Welkenraedt).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Baelen: J. Pirnay 3, Derousseau 2, Valle Prado 1.

Butgenbach:T. Jost 3, Tixhon 2, Urbain 1.

Cornesse: Simonis 3.

Elsaute B: Hanssen 3, D’Acquisto 2, Njoko 1.

Elsenborn: N. Heinen 3, Bastin 2, J. Wiesemes 1.

Goé:Fierens 3, Witwrouw 2.

Honsfeld:Lanckohr 3, Zinoune 2, Peiffer 1.

Jalhay:Schrayen 3, Ly 2, Tefnin 1.

Lambermont:Volpe 3, Naoussi 2, Cremers 1.

Lontzen:Bolmain 3, Pesch 2, Vandermeulen 1.

Saint-Vith:Hoffmann 3, Schoonbroodt 2, le public 1.

Sart B:Pirotte 3, M. Bruyère 2, Méant 1.

Spa:Masson 3, Dalkenne 2, Jaspar 1.

SRU Verviers: Dupret 3, Demoulin 2, Passalacqua 1.

Walhorn:Herzhoff 3, Lambertz 2, Musovic 1.

Xhoffraix: Woyaffe 3, Denis 2, Neuville 1.

Classement

8 points: Fierens (Goé).

7 points:Witwrouw (Goé).

6 points: Lanckohr (Honsfeld), Masson (Spa), Dupret (SRU Verviers), Woyaffe (Xhoffraix).

5 points:D’Acquisto (Elsaute B), Comoth (Elsenborn), Marques-Robalo (Jalhay), Letiexhe (Lambermont), M. Bruyère (Sart B), Dalkenne (Spa).

4 points:Lukebadio et Tixhon (Butgenbach), Bastin, N. Heinen et J. Wiesemes (Elsenborn), Ly (Jalhay), Volpe (Lambermont), Bolmain, Kohnen et Pesch (Lontzen), Lambertz (Walhorn).

3 points:Brandt, Loneux et J. Pirnay (Baelen), T. Jost et Thapar (Butgenbach), Frisée, Lenz et Simonis (Cornesse), Hanssen et Hiligsmann (Elsaute B), Kaulmann (Honsfeld), Dessaucy et Schrayen (Jalhay), Barbette (Lambermont), Brandt (Lontzen), Hoffmann et Raxhon (Saint-Vith), Pirotte et Waauf (Sart B), Schartz (Spa), Fassin et Mathieu (SRU Verviers), Herzhoff, Lefranc et Wieder (Walhorn), Wyaime (Xhoffraix).

Buteurs

3 buts:Bastin et Scholl (Elsenborn), Mertens (Jalhay), Ermis (Lambermont), M. Bruyère (Sart B).

2 buts: Hanssen et Lecloux (Elsaute B), Lanckohr (Honsfeld), Schrayen (Jalhay), Letiexhe, Rosciglione et Volpe (Lambermont), Kohnen (Lontzen), Frère, Mulkin et Rogister (Saint-Vith), Masson (Spa), Evertz (Walhorn), Neuville (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B:L. Vanderstraeten 3, J. Leruth 2, N. Crahay 1.

Bolland B: To. Collin 3, A. Miraglia 2, Th. Collin 1.

Charneux: M. Marchese 3, T. Dewandre 2, S. Houben 1.

Cornesse B: C. Demal 3, R. Héroufosse 2, L. Gristina 1.

FC Eupen B: A. Klinkenberg 3, R. Michel 2, L. Laberger 1.

Herve B: V. Moray 3, Q. Bonaventure 2, T. Dethier 1.

Hombourg B: J. Lejeune 3, C. Degee 2, C. Bieleu 1.

Lambermont B:H. Kherchouch 3, J. Chaabane 2, K. El Hajjaji 1.

Union Limbourg: L. Bolmain 3, L. Lincé 2, B. Jottard 1.

Olne B: A. Grignard 3, M. Volders 2, R. Thonon 1.

Soiron: T. Godart 3, I. Onder 2, J. Bultot 1.

Soumagne B:T. Desmet 3, L. Makaire 2, J. Roncaglia 1.

Stembert:J. Hendrickx 3, J.-M. Wouters 2, A. Elhadarchi 1.

Trois-Frontières B: P. Gouem 3, A. Gerrekens 2, L. Hagelstein 1.

CS Verviers B: A. Moussa 2, M. Steyat 1.

Welkenraedt B:N. Antoine 3, J. Rompen 2, S. Cacciatore 1.

Classement

7 points:J. Leruth (Battice B), T. Dewandre (Charneux), R. Gouem (Trois-Frontières B)

6 points:To. Collin (Bolland B), A. Klinkenberg (FC Eupen B), R. Thonon (Olne B), L. Makaire (Soumagne B), L. Omar (CS Verviers B)

5 points: N. Crahay (Battice B), A. Servais (Herve B), L. Micheels (Olne B), J. Alonso (Soiron), R. Héroufosse (Cornesse B)

4 points: B. Detaille (Cornesse B), J. Chaabane (Lambermont B), T. Calabrese (Soumagne B), L. Laberger (FC Eupen B), L. Lincé (U. Limbourg), L. Bolmain (U. Limbourg)

3 points:M. Mornard (Bolland B), J. Simonis (Charneux), T. Cormann (FC Eupen B), M. Renkens (Hombourg B), K. Demaret (Hombourg B), Y. Gretry (Lambermont B), A. Gillet (Lambermont B), S. Albert (U. Limbourg), S. Onder (Soiron), I. Onder (Soiron), P. Lallemand (Soumagne B), A. Ouali (Stembert), E. Rampen (Trois-Frontières B), C. Georgin (Welkenraedt B), N. Denis (Welkenraedt B), S. Houben (Charneux), L. Gristina (Cornesse B), P. Bodson (Herve B), P. Stassen (Hombourg B), N. Stravi (Lambermont B), O. Van Deyck (U. Limbourg), R. Kamasa (Stembert), I. Deville (Trois-Frontières B), F. Colling (Welkenraedt B), L. Vanderstraeten (Battice B), M. Marchese (Charneux), C. Demal (Cornesse B), V. Moray (Herve B), J. Lejeune (Hombourg B), H. Kherchouch (Lambermont B), A. Grignard (Olne B), T. Godart (Soiron), T. Desmet (Soumagne B), J. Hendrickx (Stembert), N. Antoine (Welkenraedt B).

Buteurs

6 buts:A. Malmendier (FC Eupen B)

5 buts:E. Rampen (Trois-Frontières B), J. Simonis (Charneux)

4 buts: C. Laschet (FC Eupen B)

3 buts:N. Mirisola (Hombourg B), M. Mahamad (CS Verviers B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), L. Bolmain (U. Limbourg), J. Alonso (Soiron)

2 buts:C. Georgin (Welkenraedt B), T. Godart (Cornesse B), L. Omar (CS Verviers B), C. Vita (CS Verviers B), M. Lemaire (Herve B), S. Charbon (Charneux), S. Onder (Soiron), A. Ouali (Stembert), M. Petit (Welkenraedt B), A. Cammarata (U. Limbourg), L. Laberger (FC Eupen B), P. Stassen (Hombourg B), C. Delville (Soiron), N. Simonis (Charneux), J. Vanderstraeten (Battice B)

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève: match reporté à mardi.

Bellevaux: Aucun.

Bullange: R. Letz 3, J. Brück 2, C. Breuer 1.

Chevron:V. Degrosenay 3, F. Marco 2, E. Delneuville 1.

Franchimont B:Bye.

Heusy-Rouheid B: E. Haas 3, E. Diop 2, M. Micco 1.

Honsfeld B:D. Harth 3, N. Schneider 2, P. Thelen 1.

Jalhay B:D. Piron 3, B. Poitier 2, D. Barrio 1.

Lontzen B: match reporté à mardi.

Malmundaria B: match reporté à mardi.

Oudler: F. Pint 3, C. De Oliveira 2, S. Peeters.

Spa B: F. Haugustaine 3, J. Emonts 2, D. Grignard 1.

Stavelot B:M. Blum 3, M. Ziant 2, R. Wislet 1.

Ster-Francorchamps B: match reporté à mardi

Waimes-Faymonville B:J-B Rauw 3.

Classement

6 points: C. Even (Amblève B), M. Mollers (Bullange), P. Emonts (Franchimont B), L. Schmetz (Lontzen B), F. Haugustaine (Spa B), M. Blum (Savelot B), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

5 points: R. Lentz (Bullange), A. Fabry (Heusy B), M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

4 points:M. Monville (Bellevaux), M. El Ouni (Bellevaux), N. Schneider (Honsfeld B), E. Antoine (Malmundaria B), M. Ziant (Savelot B).

3 points: J. Maiter (Bellevaux), J. Moureau (Bullange), P. Sternon (Chevron), V. Degrosoney (Chevron), E. Haas (Heusy B), P. Bunga (Heusy B), R. Reiners (Honsfeld B), D. Harth (Honsfeld B), P. Thelen (Honsfeld B), L. Heinen (Honsfeld B), C. Lecocq (Jalhay B), D. Piron (Jalhay B), A. Hupperetz (Jalhay B), A. Kleis (Oudler), F. Pint (Oudler), M. Sarlette (Oudler), T. Veillez (Spa B), L. Gabriel (Waimes-Faymonville), J-B Rauw (Waimes-Faymonville), R. Colienne (Waimes-Faymonville).

Buteurs

5 buts:M. Monville (Bellevaux), M. Sarlette (Oudler).

4 buts:R. Lentz (Bullange).

3 buts:J. Tombeux (Chevron), H. Perez (Franchimont B), P. Bunga (Heusy B), R. Dethier (Malmundaria B), Dhur (Oudler), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

2 buts:C. Even (Amblève B), P. Dierinck (Bellevaux), Henkes (Bullange), P. Sternon (Chevron), B. Kivanda (Franchimont B), E. Haas (Heusy B), C. Vita (Heusy B), R. Christoph (Honsfeld B), M. Jost (Honsfeld B), T. Jodocy (Oudler), F. Pint (Oudler), M. Chanson (Spa B), G. Ajman (Stavelot B), A. David (Ster-Francorchamps B).