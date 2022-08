Pour le choc entre Hombourg et Elsaute (1-3), la charnière défensive elsautoise était très jeune (18 ans pour Dirix et 21 ans pour Di Nicola), comme c’est le cas depuis le début du championnat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la formule est payante. En effet, après avoir tenu la baraque lors des deux premiers matchs, c’est à Hombourg qu’ils se sont illustrés, avec trois points supplémentaires à la clé."Je me sens bien en défense, avec Pierre. On forme un bon duo et ça porte ses fruits, visiblement. On a eu un petit moment de flottement en concédant le penalty mais on ne s’est pas désorganisé par la suite. On savait que ce serait compliqué de revenir au score contre de solides hombourgeois, mais nous sommes restés calmes et patients. On sent que l’équipe a mûri par rapport à l’année dernière",analyse Théo Di Nicola.

Lui, qui suit des études de commerce extérieur à l’école Helmo Sainte-Marie, part ce mercredi pour un Erasmus d’une durée de cinq mois du côté de Vigo, en Espagne."C’est presqu’un peu dommage de partir maintenant (sic)mais ça ne va pas m’empêcher de profiter pleinement de l’expérience. Je serai de retour à la fin janvier et je vais me maintenir en forme là-bas. Je suivrai le parcours de mes équipiers au fil des semaines ainsi que notre groupe Whatsapp pour rester connecté à la vie du groupe"poursuit-il.

«Que des éloges»

Son entraîneur, Boris Dome, n’en dit que du bien. Il regrette qu’il doive s’absenter mais est très heureux pour lui qu’il puisse prendre part à cette aventure."Je savais depuis longtemps que Théo partirait en Erasmus, c’est super pour lui. Malgré cela, il a été fidèle aux entraînements durant la préparation et je n’ai que des éloges à donner sur sa mentalité. Nous attendrons son retour et je ne doute pas un seul instant qu’il surveillera son hygiène de vie. On aura encore besoin de lui pour terminer le championnat, j’en suis sûr"conclut le T1 d’Elsaute.