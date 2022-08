Renaud Collette à Welkenraedt, ça sent la fin... (P2C)

"On souhaitait en effet trouver un gardien afin de concurrencer Renaud", précise le T1 welkenraedtois Grégory Degotte."Nous avons perdu Raphaël Duveau cet été et il remplissait ce rôle à la perfection. Notre souhait était donc de lui trouver un remplaçant, d’autant que Renaud a crié haut et fort qu’il était blessé. On ne pouvait pas se permettre de n’avoir personne pour le suppléer. Je n’ai dès lors pas compris la réaction et la démarche de Renaud."

Une semaine plus tard, le différend est loin d’être aplani et Welkenraedt a aligné un nouveau gardien ce dimanche à Sart. Il s’agit de l’expérimenté Kevin Wanson (31 ans) que l’on a jadis connu à Herve et Banneux. La saison dernière, il défendait les couleurs d’Oreye en P2A. Il semble dès lors fort peu probable qu’on retrouve un jour ou l’autre Renaud Collette dans la cage des Bleu et Noir.

"On dit toujours qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. De mon côté, je pense que rien n’est jamais fini",enchaîne notre mentor."L’avenir nous dira donc ce qu’il en est. Pour le moment, c’est malheureusement comme ça. Je tiens à préciser que Renaud est quelqu’un de bien. Je l’apprécie très fort et je le respecte. Il ne faut certainement pas oublier les bons qu’on a passés ensemble."

Nous avons pris contact avec le principal intéressé mais il a poliment décliné,"préférant ne rien dire pour le moment". Nous respectons bien sûr sa décision.