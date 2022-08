Synergie à Minerois

Unique buteur de la victoire de La Minerie B, Benjamin Thomsin est pourtant un habitué du noyau A. "Il sera encore avec nous une semaine"précise le coach Francesco Dell’Aquila."Nous travaillons en synergie avec la P2 et nous réfléchissons nos sélections en fonction de nos deux calendriers."

Match arrêté

Le marquoir affichait 2-2 à Bressoux – Beaufays B lorsque le gardien local s’est gravement blessé à la clavicule. Arrêté plus de 30 minutes, le match n’a pas pu reprendre.

Provinciale 3D

Fin de saison pour Jacquemotte

Le défenseur de Walhorn David Jacquemotte souffre bien des ligaments croisés, sa saison est sans doute terminée.

L’Union était également privée de Klöcker (travail), Lefranc (genou) et Asanaj. Ces trois joueurs devraient être de retour ce week-end.

Schmitzdéjà buteur

Pour sa première titularisation, et bien qu’il ne soit pas encore à 100%, Pierre Schmitz a marqué le seul but de Lontzen à Spa.

Retours à Goé et Baelen

Les Baelenois Sacha Neiken, Cédric Denooz, Maxime Pelzer, Quentin Brandt et Lionel Pelzer devraient reprendre cette semaine. À Goé, on attend les retours d’Olivier Grosjean et d’Alexis Baltus.

Le Skill perd Fassin

Lucas Fassin s’est blessé à la cheville en jouant au football en salle. Il sera absent plusieurs semaines. Une grosse perte pour des Verviétois qui ont également perdu Jonathan Therasse sur blessure ce dimanche.

Suspendus

Grégory Quodbach (Goé), Régis Lejoly (Cornesse), Vincent Mathieu (SRU Verviers) et Laurent Raxhon (Saint-Vith) seront suspendus pour le prochain week-end.

Moreau marque puis se blesse

L’attaquant de Cornesse, Benjamin Moreau, a disputé ses premières minutes de la saison avec l’équipe B. Auteur d’un but, il devait sortir dix minutes plus tard sur blessure.

Infirmerie xhoffurlaine

L’attaquant de Xhoffraix, Martin Henrard souffre de côtes froissées.

Son équipier Kerim Sumer s’est blessé mardi dernier lors d’un match amical.