Renfort de P1 pour Aubel B

Le joueur-entraîneur aubelois David Malta pouvait compter sur Adel Charef et Faton Rexhepi pour affronter la MCS Liège.

Ce dernier avait cependant la consigne du T1 de la P1, Tony Niro, de devoir sortir à la mi-temps.

Trois joueurs de Warsage en P3

Les joueurs de Warsage Amara Dabo, Brice Nelissen et Arthur Dideren étaient avec l’équipe B qui évolue en P3. Ceux-ci reviennent de blessure.

Provinciale 2C

Grandes premières

Fraîchement arrivé à Emmels, Thierry Fankem Zeubou (ex-Aywaille) était déjà aligné ce samedi à Weywertz et a disputé toute la rencontre. Du côté de Welkenraedt, les frères Luka et Martin Selak (ex-Croatia Wandre) sont montés au jeu en seconde période.

Saïd Tanou Keita toujours dans l’attente

C’est plus compliqué pour le défenseur de Trois-Frontières Saïd Tanou Keita. S’il a signé fin juillet, il n’est toujours pas qualifié.

Premières minutes pour Duprez

S’il avait raté le premier match à Emmels, le Tripontain Nicolas Duprez (36 ans) était de retour ce jeudi contre Verviers. Il est monté au jeu à la 60e, disputant ainsi ses premières minutes en championnat.

Pour rappel, le grand Nico (ex-Waimes, Malmedy, Elsaute) effectue son retour à la compétition après un arrêt de deux saisons.

Pluie de blessés à Franchimont

Harrison Theysgens (entorse), Benjamin Demoulin (entorse), Ilyas Barzacq (déchirure), Simon Decerf (genou) et Robin Vicqueray (coude) manquaient à l’appel ce dimanche contre Verviers. Ajoutez-y Roberto Guccio (ligaments croisés) et Nathan Maraitte (fracture), et vous comprendrez que le T1 Olivier Laffineur est face à un casse-tête au moment de constituer son noyau.

Boemer de retour, Bungart sur la touche

Blessé juste avant le début du championnat, l’expérimenté Robin Boemer était de retour dans le onze de Weywertz ce samedi contre Emmels. Son équipier Markus Bungart (blessure au pied) est quant à lui sur la touche pour au moins trois semaines.