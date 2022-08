D’abord partant pour prolonger, leur coach Anthony Horenbach les a finalement suivis, ne se sentant plus soutenu en interne. Nouvelle conséquence indirecte des inondations qui ont détruit les installations du club l’an dernier, cette vague de départs a donc obligé les Pepins à repartir (quasiment) de zéro. Et après réflexion, c’est à Yves Voos, que les dirigeants ont décidé de confier le groupe. Un entraîneur novice dans le rôle de T1 en équipe première mais qui connaît bien le club puisqu’il y a joué avant d’y former des jeunes. Il a même été trois ans l’adjoint d’Éric Heuse lorsque celui-ci dirigeait l’équipe première. "Ce sont d’abord les joueurs qui m’ont contacté", explique-t-il."J’en avais connu beaucoup dans les équipes de jeunes et ils m’ont fait comprendre que certains reprendraient ou reviendraient si je prenais l’équipe. J’ai hésité car j’avais complètement arrêté d’entraîner depuis 4 ans mais j’ai finalement accepté le challenge et je ne le regrette pas. On a fait beaucoup de paris, avec un effectif très jeune et pour l’instant, ça fonctionne."

Originaire de Pepinster, ce clubman savait pourtant que la tâche serait loin d’être aisée."On s’entraîne actuellement à Heusy le lundi et le mercredi. Ce n’est pas idéal d’avoir entraînement le lendemain du championnat mais on fait avec. Pareil pour les matches: on joue toujours à Wegnez où la surface est très compliquée. Le contexte est vraiment spécial car on ne sera jamais avantagé de jouer à domicile mais on en était conscients avant de commencer", détaille encore Yves Voos qui, avec un 6 sur 9 au bout de trois journées, signe malgré tout des débuts pleinement réussis.

Une éclaircie dans la grisaille d’un club qui est malheureusement encore très loin de voir le bout du tunnel au niveau de ses installations.