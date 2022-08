L’équipe visiteuse dominait l’entame de match et Beckers intervenait bien pour empêcher l’ouverture du score. Aubel répliquait par Pauporte qui butait sur Kevin Aerts. En fin de mi-temps, Geer se créait deux occasions coup sur coup.

Juste après, Anthony Niro concédait un penalty en voulant contrer un centre, qu’il touchait malencontreusement du bras. Vigil Bajo ne tremblait pas et donnait un avantage mérité à Geer.

Après la pause, Tony Niro amenait du sang frais et changeait de dispositif pour forcer les choses. Aubel se ménageait quelques situations mais ne parvenait pas à inquiéter Aerts.

En fin de rencontre, Temsamani écopait d’un carton rouge pour une réaction impulsive. Le score ne bougeait plus, scellant une troisième défaite d’affilée pour Aubel.

«Je n’attendrai pas dix matches»

À l’issue du match, Tony Niro ne mâchait pas ses mots."Geer a été solide et mérite sa victoire. Aujourd’hui, Aubel a encore une fois été son propre adversaire. C’était désastreux au niveau qualitatif, on n’a pas réussi à aligner deux passes. On ne crée aucun danger offensivement et on n’est pas capable de conserver le ballon devant. Notre défense subit le poids du match et la moindre erreur se paie cash." L’entraîneur aubelois dresse un constat assez inquiétant de la situation actuelle."Notre ossature tient la route défensivement mais il y a trop de manquements dans l’équilibre offensif de l’équipe. Le constat est identique depuis trois matches. Ça fait zéro sur neuf et c’est préoccupant. Pour inverser la tendance, j’ai changé des joueurs et le système de jeu en cours de match. Je vais utiliser toutes les solutions qui s’offrent à moi mais je n’attendrai pas dix matches pour tirer mes conclusions. Si rien ne change, je partirai. Il me reste encore des possibilités, à moi d’essayer de trouver la bonne formule. Je vais faire tout mon possible mais je ne vais pas m’incruster si je sens qu’il n’y a pas de réceptivité de la part du groupe."

Aubel 0 – Geer 1

Arbitre:M. Herremans.

Carte rouge:Temsamani (directe, 90e).

Cartes jaunes:Willem, Niro; Bourhiss, Henquet, Litran Bautista.

But: Vigil Bajo (0-1, 44e).

AUBEL:Beckers, Willem, Y. Charef, Niro (72e Van Hoof), Spits, Ernst, Remacle, Colling (58e Cuypers), Manteca (65e Temsamani), Pauporte, Diallo.

GEER:Aerts, Georges, Bourhiss, Vigil Bajo, Henquet (65e Fadda), Bekaert, Grosdent, Messina (80e Mulowa), Vandebosch, Philippe (87e Coulon), Cokgezen (75e Litran Bautista).