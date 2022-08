"Il faudra se montrer beaucoup plus compact et gagner les duels si nous voulons forcer un résultat positif"martelait le T1 de l’AS Bernd Storck avant la rencontre.

Pour atteindre cet objectif, l’entraîneur allemand avait choisi d’offrir une première titularisation à Paeshuyse, le jeune défenseur venu de Malines, et de placer Jeggo dans l’axe du jeu. En pointe, N’Dri avait la lourde tâche de suppléer l’absence de Prevljak, le buteur bosnien souffrant d’une blessure musculaire.

Lors du premier acte, les Pandas ne sont pas vraiment inquiétés par une équipe locale en manque de rythme et d’imagination. Pourtant, durant le temps complémentaire, Moser se met déjà en exergue lorsqu’il détourne un puissant envoi de Dierckx qui prenait le chemin de filet. En face, seul un bon coup-franc trop enlevé de Peeters trouble la quiétude de Sinan Bolat. La physionomie du match ne change guère à la reprise. Soucieuses de ne pas laisser trop d’espace à leur adversaire, les deux formations développent un jeu stéréotypé où les attaquants reçoivent peu de ballons exploitables. Tout au plus peut-on noter un tir de Forster assez facilement capté par le portier germanophone et une reprise trop croisée de Charles-Cook sur un bon service de Davidson. Pas de quoi affoler un marquoir désespérément vierge alors que le chronomètre égrène les minutes sous le regard d’un public en quête d’autres sensations.

Nuhu et puis… Moser

Au grand désappointement des supporters locaux, le coup de tonnerre survient à six minutes du terme quand Nuhu exploite une transversale parfaite de Peeters pour placer un envoi imparable (0-1). Eupen tient alors une victoire importante mais une faute de main de Magnée provoque un coup de réparation en toute fin de partie. Heureusement pour les Pandas, le gardien Lennart Moser parvient à détourner ce penalty. De quoi sceller le verdict de ce match… et garder ces trois précieux points pris chez un concurrent direct dans la lutte pour le maintien!

Westerlo 0 – Eupen 1

Arbitre:M. Visser.

Cartes jaunes: Perdichizzi, Akbunar, Peeters

But: Nuhu (0-1, 83e)

WESTERLO: Bolat, Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper, Dierckx, Madsen, Foster (67e Akbunar), Van Eenoo (67e Neustädter), Bernat (28e Van den Keybus), Vetokele (62e Nene).

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Jeggo, Christie Davies, Davidson, Charles-Cook, Peeters, Nuhu (85e Magnée), N’Dri (69e Soumano).