Une vitrine incroyable et inespérée pour le Malmédien Pierre Gerondal au Grand Prix de Belgique de F1

"Nous avions déjà travaillé pour le circuit, avec notamment les trophées pour les 24 Heures Motos", rappelle le patron malmédien."Nous avons ensuite été contactés pour présenter un projet pour le Grand Prix de Belgique. Lorsque nous avons appris que nous étions choisis, tout a été très vite, c’était il y a moins d’un mois."

Créatif, mais aussi très sensible à la notion de durabilité, Pierre Gerondal les a créés en utilisant des matériaux locaux.

"La forme du circuit a été réalisée avec le bois d’une branche tombée du plus vieux chêne de Stavelot en bordure du circuit avec au centre de l’eau distillée du ruisseau de l’Eau rouge et des morceaux de l’ancien asphalte du Raidillon remplacé avant la saison", rappelle cet artisan, fan de nature."Nous avons également tenu à le présenter dans un coffret en bois. Enfin, juste après l’arrivée, nous avons gravé le nom de chaque pilote sur la tranche de manière à le personnaliser au maximum, car pour nous cela représente une vitrine inespérée et incroyable."

«J’espérais que ce serait Max Verstappen qui la recevrait»

De plus, le vainqueur s’est également vu remettre une paire de skis."Étant papa depuis quelques jours d’une petite Maxime, j’espérais que ce serait Max Verstappen qui la recevrait", souriait encore Pierre Gerondal qui reconnaît que le sport automobile n’est pas sa première passion.

"Même si mon père était dans le monde de la voiture et que Vincent Vosse possède des skis de chez nous, j’étais plutôt sport de glisse. Il y a quelques années, nous avons toutefois construit une voiture en vingt-cinq jours pour un client et des vélos en bois. Alors que j’étais à la base publiciste, et après avoir suivi une formation en matériaux composites, j’aime maintenant réfléchir à un produit qui n’a plus d’utilité et lui donner une autre vie ludique."

Un bel exemple avec les trophées du GP de Belgique.