Buts:Masson (1-0, 8e), Schmitz (1-1, 44e), Masson (2-1, 46e)

"Lontzen nous a pressés bien haut mais nous sommes sortis en contre pour faire la différence aux bons moments", notait Didier Delhez, le coach spadois.

"Le score ne reflète pas la physionomie du match, nous méritions au moins un partage, corrigeait Rudy Bolmain, le T3 de Lontzen.Merci à Spa qui a accepté qu’on joue le vendredi."

SRU Verviers 2 – Jalhay 4

Buts:Schrayen (0-1, 15e), Dessaucy (0-2, 30e), Schrayen (0-3, 35e), Aelens (1-3, 45e), Dupret (2-3, 60e), Franssen (2-4, 90e)

Cartes rouges au SRU:Mathieu (81e, 2 cj.), Flon (88e, 2 cj.)

"L’histoire se répète, on fait jeu égal mais l’adversaire nous punit sur chaque erreur, lançait Cédric Flon, le T1 du Skill. On les a fait douter en revenant à 2-3 mais l’arbitre a orienté ce match."

"Réalistes, on mène 0-3 avant de se faire peur à cause d’une mauvaise gestion, avouait Rocco Sutera, le T1 jalhaytois.Je reste sur ma faim malgré le 9 sur 9, on peut mieux faire."

Walhorn 1 – Elsaute B 2

Buts: Hanssen (0-1, 6e), Herzhoff (1-1, 60e), Lejeune (1-2, 77e)

"Face à des jeunes beaucoup plus rapides, on a loupé notre 1repériode, expliquait Sacha Kauth, le coach des Laitiers.C’était mieux à la reprise, on égalise puis eux touchent la transversale. Sur le contre, on doit faire 2-1, c’est le tournant du match."

"Nous avons oublié de planter plus de buts après le 1-2, soulignait Dejan Botic, le mentor elsautois.À la 97e, Breuer sort un bel arrêt, sans quoi c’était 2-2."

Honsfeld 3 – Saint-Vith 1

Buts:Peiffer (1-0, 32e), Hoffman (1-1, 42e), Lanckohr (2-1, 76e), Zinoune (3-1, 79e)

"Ce n’était pas le plus beau football mais un vrai choc entre deux équipes qui joueront le haut du tableau", résumait Pascal Jost, le T1 du HSV.

" Nous sommes battus par une équipe beaucoup plus volontaire, reconnaissait Thierry Polis, le tacticien de Saint-Vith.La série est très solide, on s’y attendait."

Lambermont 4 – Cornesse 2

Buts: Jamagne (0-1, 8e), Ermis (1-1, 26e), Rosciglione (2-1, 47e), Letiexhe (3-1, 62e), Volpe (4-1, 72e), Noël (4-2, 86e)

Cartes rouges à Cornesse:Lejoly (71e, 2 cj.), Félix (73e, 2 cj.)

"Notre premier quart d’heure n’était pas bon et le dernier était décevant, résumait Quentin Demollin, le coach lambermontois.Entre le deux, on a fait ce qu’il fallait pour décrocher un beau succès."

"Sans vouloir manquer de respects à nos adversaires, ce dimanche nous avons été battus par… Cornesse, pestait Jonathan Félix, le T1 cornésien.Tout allait bien pendant un quart d’heure puis nous nous sommes complément écroulés. Au-delà de la défaite, il y a des attitudes que je ne peux accepter. Certains vont comprendre qui est le chef."

Goé 0 – Baelen 2

Buts:Derousseau (0-1, 68e), Sangiovanni sur pen. (0-2, 76e)

Carte rougeà Baelen: Noël (65e, directe)

"Pas de fierté, pas d’orgueil et une mentalité de m…, lâchait Ludo Lambert, le coach goétois.Les joueurs ont intérêt à se bouger car certains pourraient morfler."

"Nous étions les plus forts sur l’ensemble du match, résumait Christophe Sangiovanni, le mentor baelenois.Juste après avoir pris un carton rouge injustifié, nous avants fait 0-1. Je dispose d’un noyau plus large et mon banc a fait la différence."

Sart B 2 – Elsenborn 6

Buts: Counotte (1-0, 8e), T. Mackels (1-1, 49e), Bastin (1-2, 55e et 1-3, 61e), M. Bruyère (2-3, 68e), Scholl (2-4, 81e, 2-5, 87e et 2-6, 90e+2)

"Nous manquons de maturité, cela fait partie de l’apprentissage", notait Éric Van Renterghem, le T1 sartois.

"Sart B était supérieur pendant 15 minutes, par la suite nous avons dominé et concrétisé", analysait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn.

Xhoffraix 2 – Butgenbach 1

Buts: Neuville (1-0, 30e), T. Jost (1-1, 45e), Woyaffe (2-1, 73e)

Dans ce duel entre deux équipes proches l’une de l’autre, Xhoffraix s’impose et accroche ainsi le bon wagon."Nous avons montré un peu de suffisance", regrettait Steve Paquay, le T1 de Butganbach.