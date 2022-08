Buts: Delhalle (0-1, 53e), Compère (0-2, 62e), Farssi (1-2, 88e).

Carte rouge à Battice: Winandts (90e, 2 c. j.).

"On est de nouveau tombé sur une équipe qui a refusé le jeu, même s’ils auraient quand même mérité de mener à la pause. Nous étions mieux en début de seconde période et c’est dans notre moment fort que l’on prend deux buts sur phases arrêtées. Cela me frustre, même si c’est une composante du foot. On marque trop tard pour espérer quelque chose dans cette partie", peste le T1 batticien Benjamin Marechal.

Oupeye 2 – Warsage 2

Buts:Galère (0-1, 21e; 0-2, 53e), Pivi (1-2, 88e), Gbegnon (2-2, 90e).

"Tu peux perdre des points, mais pas comme cela! Nous réalisons le match parfait avant que nous ne perdions totalement notre concentration dans les deux dernières minutes! C’est la soupe à la grimace aujourd’hui", tance le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

Aubel B 1 – MCS Liège 0

But:Tricha (1-0, 88e).

"Le plan de jeu a été respecté à la lettre. Le but était de fatiguer l’adversaire en première période, puis le banc plus vif et plus rapide devait faire la différence. Cela a parfaitement marché", se réjouit le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Saive 1 – Minerois 1

Buts:Rasposo (1-0, 47e), Kever (1-1, 65e).

"Je pense que tout le monde sera d’accord. On devait remporter cette rencontre. Saive n’est sorti que deux fois et marque sur une de ses deux occasions. Cependant, nous avons beaucoup de possibilités de marquer pour remporter cette rencontre. Je suis quand même satisfait. Hormis notre manque d’efficacité devant le but adverse, mes joueurs progressent énormément. C’est de bon augure pour la suite", affirme le coach minerois Gino Piol.

Olne 1 – JS Liège 0

But:Binet (1-0, 52e).

"On dit toujours que l’on a plus de chances de l’emporter lorsque l’on n’encaisse pas. Nous devons encore progresser sur le plan physique et sur le plan tactique", avoue le technicien olnois Boris Lambert.

En bref

Le club de Rechain a signé l’expérimenté Daniel La Mantia (37 ans) en provenance de Trooz et a récupéré Josue Bunga (23 ans) qui reprend le foot.