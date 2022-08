Un duel qui débute sur les chapeaux de roue puisqu’à la deuxième minute de jeu, Thomas Thelen profite d’un ballon mal repoussé par le portier local pour déflorer le marquoir (0-1). Les visiteurs continuent le pressing et trois minutes plus tard (5e), Steve Gilis loupe l’immanquable pour mettre ses couleurs à l’abri. Melen peine dans cette première demi-heure, les joueurs semblent se cacher et la circulation de balle est quasi inexistante. Le premier acte se termine comme il a commencé. Ster aux commandes et Melen totalement désorganisé. Monsieur Counen siffle la pause sur ce score mérité de 0-1.

«On s’effondre totalement après le deuxième but»

C’est de nouveau l’équipe de Vincent Heins qui se montre la plus entreprenante dès la reprise. Thomas Thelen manque sa reprise et loupe de peu le 0-2. Une domination récompensée à la 56e minute quand Steve Gilis profite d’un ballon mal négocié par le keeper mélinois pour pousser le cuir au fond (0-2). "On tente de se reprendre après le premier but sans trop de résultat. À la mi-temps, j’ai demandé aux joueurs d’y mettre plus de caractère et de fierté mais malheureusement, on s’effondre après le deuxième goal. Même si certains pointeront mon keeper du doigt, je garde une totale confiance en lui. La compétition est encore longue et je reste serein pour la suite", analyse le coach des Mauve et Blanc, Alain Bettagno. Un score qui s’aggrave à la 79e pour les visités, lorsque Kevin Crisigiovanni ne se fait pas prier pour planter le 0-3.

Melen en a plein les pattes et cinq minutes plus tard (84e), la punition augmente. Antoine Domken déjoue intelligemment le piège du hors-jeu pour aller tromper le dernier rempart adverse et faire 0-4.

Le coup de sifflet final est donné sur ce score sévère mais amplement mérité selon le coach de Ster, Vincent Heins:"On a changé notre système de jeu par rapport aux matchs précédents. Le score aurait pu être bien plus salé."

Melen 0 - Ster-Francorchamps 4

Arbitre:M.Counen.

Cartes jaunes:Dumoulin, Mololi, Herman.

Buts: Thelen (0-1, 2e), Gilis (0-2, 56e), Crisigiovanni (0-3, 79e), Domken (0-4, 84e).

MELEN:Piron, Gonera, Leroy, Memeti, Henke, Lonneux (58e Dethier), Dumoulin, Keita, Demelenne, Yumusak, Mololi (58e Mottoulle).

STER-FRANCORCHAMPS:Crespin, Lambrechts, Ndofunsu (70e Raskin), Chandelle, Hermant, Thelen, Gilis (80e Wangermez), Delhez, Restiglian, Scheffer (73e Domken), Crisigiovanni.