Le 2-0 de Collard n’a pas masqué les errements de ce second acte et Sprimont réduisait l’écart avant d’avoir plusieurs situations chaudes. Le salut de Marloie viendra du remplaçant Talmas sur une phase arrêtée à dix minutes de la fin. "Nous ne sommes pas prêts, mais on le savait. C’est logique avec cette nouvelle équipe. On repart de zéro et malgré cela, nous aurions pu prendre un point. Marloie, c’est aussi du solide, une équipe qui met beaucoup d’intensité. On devra se servir de la réaction de la deuxième période pour la suite", analyse Patrick Fabère, le coach de Sprimont.

Marloie 3 – Sprimont 1

Arbitre : M. Martinez.

Carte rouge : Gaspar (84e, 2CJ).

Cartes jaunes : Hebette, Jacquemart, Gerstmans.

MARLOIE:Jaa, Paquay, Gaziaux, Martinet, Micha, Collard, Letecheur (61e Talmas), Dessart (84e Delvaux), Dehon, Hebette, Mayanga (66e Jacquemart).

SPRIMONT : Peharpre, Corbesier (70e Di Bernardo), Gerstmans, Ngieme, Sangare, Fall, Carvalho (46e Gaspar), Hernandez, Cokgezen (57e Moukoko), Marion.

Buts:Hebette (1-0, 4e), Collard (2-0, 51e), Gerstmans (2-1, 61e), Talmas (3-1, 80e).