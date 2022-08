Sur un terrain sec et bondissant, les Pepins prenaient en effet le dessus sur leurs opposants d’entrée de jeu. Plus tranchants, ils ouvraient logiquement le score via Grégory Saive qui convertissait un coup franc qu’il avait lui-même provoqué quelques instants auparavant. Bolland revenait au score quatre minutes plus tard lorsque Parotte récupérait le ballon et lançait Nols en profondeur. Ce dernier trompait habilement Legrand sur ce qui se révélera la seule réelle occasion bollandoise en 1repériode.

En face, les hommes d’Yves Voos reprenaient leur marche en avant et, après deux situations chaudes détournées par Mourant, trouvaient une nouvelle fois la faille juste avant la mi-temps, par Bouhy cette fois. Au retour des vestiaires, Julien Diefels profitait d’une mésentente entre le gardien Mourant et Stéphane Bosard pour creuser un écart qui était encore alourdi par Gonay en fin de partie sur une contre-attaque bien menée. Entre les deux, l’avant bollandois Masuy frappait sur le montant pepin."Si on fait 2-3 là, je crois que le match bascule et qu’on peut revenir mais il n’empêche que nous étions dans un off-day total. Il va falloir se retrousser les manches pour faire mieux que ça lors des prochaines semaines"pointait encore Wilkin.

«Je m’attendais à plus d’opposition»

Dans le camp d’en face, le discours était évidemment bien plus positif."Je m’attendais à plus d’opposition, surtout dans les duels" commentait pour sa part le coach de l’Entente, Yves Voos."Finalement, on a été au-dessus du début à la fin si ce n’est peut-être un quart d’heure de flottement en deuxième mi-temps. C’est une victoire qui fait beaucoup de bien contre ce qui est, finalement, un concurrent direct pour le maintien."Avec six points sur neuf possibles, les Pepins signent en tout cas un début de saison très intéressant.

Bolland 1 – Ent. Pepine 4

Arbitre:M. Milet

Cartes jaunes:Herman, Parotte; Legrand, Menten, Jacquemin

Buts:Saive (0-1, 29e), Nols (1-1, 33e), Bouhy (1-2, 45e), J. Diefels (1-3, 47e), Gonay (1-4, 86e)

BOLLAND:Mourant, J. Bosard (73eSimons), Herman (51eLambrette), Tosim, S. Bosard, Bastings, Decœur (51eDuizings), Al Assouad (55eAlvarez), Parotte, Nols, Masuy

ENT. PEPINE:Legrand, Gueuder, Delrez, Menten, Bonaventure, Genreith, Jacquemin, J. Diefels (87eT. Diefels), Saive (74eLecloux), Gonay (88eLepiece), Bouhy (84ePoumay).