Plus efficace, Heusy B (P4G) remporte sa première victoire de la saison, contre Waimes Faymonville B (photos)

L’avant-centre se créait deux grosses occasions avant d’ouvrir le score à la 36e."On a assisté à un drôle de match, reconnaît le coach local, Jean-Claude Léonard.On n’a pas spécialement bien joué en première mi-temps, mais on a été plus efficaces."

«Est-ce un manque de qualité?»

D’efficacité, il n’était pas question du côté de Waimes Faymonville B, qui s’est offert plusieurs occasions franches mais n’a pas réussi à les mettre au fond."C’est le résumé du match, regrette le coach visiteur, Éric Heuse.On manque de niaque et cette nonchalance devant le but m’énerve beaucoup. Est-ce une manque de qualité du groupe? Je ne sais pas mais je vois plus à l’entrainement qu’en match les week-ends."

Même scénario après le repos avec des visiteurs maladroits devant la cage de Gélis et un Bunga aussi à l’aise devant le but pour un doublé qui allait libérer les siens (74e).

Et puis, c’était au tour d’Ethan Haas de s’illustrer avec une jolie frappe enroulée qui lobait le gardien et finissait sa course dans les buts via la latte (80e). La messe était dite."Cette première victoire fait du bien, se réjouit Jean-Claude Léonard.Après une défaite et un nul, il était temps de gagner. Malgré les nombreuses absences, ceux qui étaient là ont répondu présent."

Éric Heuse, de son côté, attend une réaction de ses gars contre Jalhay B. "On doit absolument l’emporter dimanche prochain. Car pour le moment, mes joueurs ne m’ont pas encore montré qu’ils pouvaient faire mieux que la saison dernière."

Une saison décevante que personne n’espère revivre du côté de Waimes Faymonville.

Heusy B 3 - Waimes Faymonville B 0

Arbitre: M. Catteeuw.

Buts: Bunga (1-0 et 2-0, 36e et 74e), E. Haas (3-0, 80e).

HEUSY B: Gélis, Benameur (80e Ezzaari), Diop, Thomas, Léonard, Micco, Nchang, Ruelle (45e Corteil), Eda Kuazambi (76e El Mjidi), Haas, Bunga (75e Toumi).

WAIMES FAYMONVILLE B:Gabriel, Lentz, Massat, Maréchal (70e Keutgens), Rings (5e Faymonville), Ruiz Marin (60e Muller), Thunus (60e Bronlet), Pirard, Rauw, Mathar, Michel.