Buts: M. Sarlette (0-1, 10e), C. De Oliviera (0-2, 16e), M. Sarlette (0-3, 45e), M. Kockelmann (0-4, 50e), G. Reiners (1-4, 82e), F. Pint (1-5, 85e).

Et de trois pour Oudler qui s’affirme de plus en plus comme un candidat au titre."On a analysé le match de Honsfeld contre Malmedy, souligne le coach, Manuel Mutsch.On savait ce qui nous attendait. C’est une équipe très robuste, qui jouait en bloc mais on a trouvé le moyen pour ouvrir le score. Je savais qu’à partir de là on allait pouvoir contrôler le match."

Raymond Heiners ne conteste pas la supériorité d’Oudler."Ils étaient très forts et ils ont mérité de gagner. On a fait trop de fautes et on a directement été punis. Mais le match le plus important pour nous, c’est le grand derby à Bulllange dimanche."

Jalhay B 3 – Bullange 4

Buts: B. Roeder (0-1, 1re), R. Lentz (0-2 et 0-3, 5e et 44e), B. Roufosse (1-3, 60e), D. Niahoua (1-4, 75e), D. Barrio (2-4, 77e), L. Cammarata (3-4, 85e).

Bullange a rapidement pris les devants avec deux buts rapides mais s’est fait peur inutilement."On déroule, on joue bien, puis une erreur, on encaisse et puis c’est la panique, regrette le mentor de Bullange, Raphaël Lognoul.Chaque semaine, c’est pareil. Ici encore, on manque un penalty à 1-4 et ils reviennent à 3-4. On sait où est le problème, on y travaille."

Pour l’entraîneur jalhaytois, Serge Soriés, le manque de concentration du début de match a coûté cher."Sans ça, on aurait pu revendiquer un nul. Le pire, c’est que c’est la troisième semaine d’affilée que le même scénario se répète."

Chevron 6 – Spa B 3

Buts: J. Tombeux (1-0, 1re), B. Ba (2-0, 8e), F. Haugustaine (2-1, 26e), P. Sternon (3-1, 32e), D. Grignard (3-2, 40e), P. Sternon (4-2, 50e), P. Hansenne (5-2, 65e), J. Tombeux (6-2, 80e), M. Chanson (6-3, 88e).

Large victoire de Chevron face aux Spadois. Mais le score est trop sévère à en croire Maxime Chanson. Le joueur-entraîneur de Spa B était très frustré par l’arbitrage."Il n’y avait malheureusement pas d’arbitre désigné et celui qui a été choisi a été loin d’être impartial. Je serai curieux de refaire le match avec un arbitre officiel."

Un point que ne partageait pas Jack Depreitère."L’arbitre a fait son match et ses décisions n’ont, à aucun moment, influencé le résultat, affirme le T2 de Chevron.En ce qui nous concerne, on vient de réaliser un joli six sur six mais on doit maintenant confirmer."

Bellevaux 1 – Stavelot B 2

Buts: M. Monville (1-0, 90e), L.Sorbi (1-1, 27e), R. Wislet (1-2, 83e).

Les Stavelotains de Michaël Ziant ont surpris Bellevaux à domicile."On a assisté à un très beau match avec beaucoup d’intensité, analyse le coach visiteur.Bellevaux pressait très haut et prend l’avance méritoirement. Puis, on a réussi à sortir un pressing. Un nul aurait été logique mais notre victoire n’est pas un scandale. Cest une très belle victoire, contre une très belle équipe."

Côté Bellevaux, Jonathan Binot était déçu."À la fois au niveau du résultat et de la manière,dit le T1.On a été bons pendant 20 minutes, après plus rien. Après ce 1/6, tout le groupe doit réagir."