Buts: Denoël (1-0, 15e), Gerrekens (2-0, 32e), Roncaglio (2-1, 53e), Renkens (3-1, 58e), Reinertz (4-1, 72e).

"Je suis déçu de la manière, malgré la victoire. On ne peut pas se contenter de si peu", commentait le hombourgeois Fred Gutkin.

"Amorphes, mes joueurs sont passés à côté de leur sujet", dixit Serge Desmit, le coach de Soumagne B.

Olne B 0 – FC Eupen B 2

Buts: Malmendier (0-1, 32e), Fumagalli (0-2, 40e).

"Notre début de match était très intensif, on aurait mérité de mener au score", racontait Steven Singleton (T1 Olne B).

"C’était une partie très compliquée sur un terrain difficile", soulignait l’eupenois Andy Malmendier.

Charneux 2 – Welkenraedt B 1

Buts:Charbon (1-0, 20e), Simonis (2-0, 70e), Rompen (2-1, 88e).

"On est heureux d’avoir pris les 3 points à domicile, mais Welkenraedt nous a fait douter jusqu’au bout", pointait le Charneutois Michel Lousberg.

"Nos adversaires étaient bien en place sur leur terrain, c’était plus compliqué pour nous qui avons l’habitude de jouer sur synthétique", constatait le tacticien welkenraedtois Éric Galand.

Soiron 2 – Battice B 2

Buts: Charlier (0-1, 5e), Delville (1-1, 13e), Bultot (2-1, 32e), J. Vanderstraeten (2-2, 90e).

"On a manqué de justesse devant le but adverse", avouait Christophe Romain, le mentor de Soiron.

"On a bien débuté la rencontre, puis nos adversaires nous ont surpassés", relatait le batticien Clément Weber.

CS Verviers B 0 – Herve B 2

Buts:Vervier (0-1, 10e), Lemaire (0-2, 70e).

"Le résultat est logique, on ne méritait pas mieux aujourd’hui", pestait le T1 verviétois Stéphane Krings.

"Face à une jeune et belle équipe, on s’est montré plus réalistes que la semaine dernière", analysait l’entraîneur hervien Nicolas Wuidard.

Cornesse B 3 – Bolland B 1

Buts: Demal (1-0, 20e), Th. Collin (1-1, 30e), Godart (2-1, 60e), Moreau (3-1, 62e).

Cartes rouges à Cornesse B:Godart (2J), Ropet (2J).

"L’envie était du côté de Bolland, mais on s’est montré plus efficace", résumait Raph Van Acker (T1 Cornesse B).

"On était au-dessus footballistiquement mais on n’a pas su concrétiser nos occasions", regrettait Thomas Zegels, le coach de Bolland B.

Union Limbourg 2 – Trois-Frontières B 0

Buts:Cammarata (1-0, 31e), Bolmain sur pen. (2-0, 91e).

"On a livré un match plein avec beaucoup d’envie, d’engagement et de solidarité", se réjouissait le dolhaintois Alex Sacré.

"Le résultat ne reflète pas la réalité, on aurait mérité un match nul", selon le frontalier Diamant Halili.

Lambermont B 4 – Stembert 1

Buts:Kerrens (1-0, 35e), Ju. Chavée (1-1, 41e), H. Kherchouch (2-1, 48e), Kosters (3-1, 65e), M. Aanounou (3-1, 70e).

"Mes joueurs ont su relever la tête après la claque subie face au FC Eupen la semaine dernière. Je suis très fier d’eux", se réjouissait le lambermontois Patrick Kosters.

"Beaucoup de mes joueurs étaient absents pour ce match et on a joué sans gardien", expliquait Marc Lekeu, le mentor stembertois.