Buts: Troch (1-0, 7e), Corman (1-1, 10e), Giet (2-1, 26e), Giuliano (3-1, 43e), Kalac (4-1, 49e), Corman (4-2, 80e)

"Ce n’est pas encore un match complet mais il y a du mieux. Pendant une heure, on est bien puis on tombe dans une certaine facilité", estime le coach stavelotain Julien Godard.

"L’apprentissage de la P2 est plus long que prévu", peste le T1 Grégory Degotte."Je pense qu’on est trop gentil avec nos adversaires et qu’on leur marque trop de respect."

Sart 3 – Trois-Ponts 0

Buts:Colin (1-0, 15e; 2-0, 56e), Evrard (3-0, 73e)

"Nous avons rapidement trouvé l’ouverture et ça nous a facilité la tâche. Après la pause, on a joué plus haut et mieux garder le ballon", analyse le tacticien sartois Rudy Siebenbour.

"En première période, on a autant d’occasions qu’eux. Puis à l’heure de jeu, c’est fini pour nous. On n’est pas des professionnels et on ne saurait pas enchaîner les matches ainsi", lâche l’entraîneur adverse Grégory Rondeux.

Hautes Fagnes 2 – Heusy 3

Buts:Mangaya (1-0, 10e), Dohogne (2-0, 23e), Chauveheid (2-1, 55e), Kuavita (2-2, 68e), Burguet (2-3, 83e)

"La première période était complètement pour nous. On a encore raté le coche en seconde puis on a craqué physiquement", glisse le mentor fagnard Tommy Chiragarhula.

"C’était un off-day total pendant 45 minutes. J’ai alors amené plus de vivacité avec les jeunes et je suis très satisfait de l’apport de mon banc", note son vis-à-vis Jessy Dionisio.

Recht 2 – Waimes Faymonville 2

Buts: Demirkazan (0-1, 36e), Lejeune (1-1, 47e), Doucene sur pen (1-2, 79e), Gabriel (2-2, 91e)

"Le score final est logique mais Waimes Faymonville pouvait tuer le match. Pour le moment, il nous manque ce petit quelque chose, cette dernière passe", dixit le T1 rechtois Jérôme Stark.

"Malgré les nombreux changements, l’équipe a fait un match plein. Mais quand on encaisse à la 91e, on peut nourrir des regrets", avance son homologue Jean-Claude Sonnet.

Amblève 2 – Trois-Frontières 0

Buts:Johanns (1-0, 41e), Goenen (2-0, 62e)

"Pendant 20 minutes, on a été trop timoré. Ensuite, on s’est débridé et on a commencé à oser. Pour moi, c’est notre match référence pour l’année 2022", se félicite le coach amelois Robin Demarteau.

"On s’est créé très rapidement quelques opportunités, puis on a loupé un penalty (Kudura) à la 15e. C’est probablement le tournant du match", analyse le T1 du FC3F Fabrice Burdziak.

Rocherath 1 – La Calamine B 0

But:Kupper (1-0, 3e)

"Nous avons très bien commencé la rencontre. Par contre, on éprouve des difficultés à marquer et on laisse notre adversaire dans la partie", estime le mentor de Rocherath Stefan Bongard.

"On les avait conditionnés et prévenus avant le match. Pourtant, on encaisse après 3 minutes et ça influence la suite de la rencontre", regrette le T1 calaminois Michel Damoiseau.

Weywertz 2 – Emmels 1

Buts:Sow (1-0, 15e), Aksu pour pen (1-1, 45e), Rauw (2-1, 78e)

"Cette victoire fait plaisir et était indispensable pour ne pas tomber dans le doute. L’équipe a montré du caractère, c’est le gros point positif du jour", estime le T2 Antoine Evens.

"Je suis très déçu du résultat, mais satisfait de la réaction et de la manière de jouer. Par contre, on encaisse sur deux phases arrêtées et ce n’est pas acceptable", peste son homologue Benoît Lousberg.