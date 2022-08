es Germanophones ont eu la possession du ballon, ont poussé en seconde période et ont raté une occasion cinq étoiles à deux minutes de la fin lorsque Evertz, isolé à la pointe du petit rectangle a envoyé le cuir à côté alors qu’il avait tout le temps d’ajuster un Charles Delmé qui aura finalement passé une soirée relativement tranquille. Mais au final, Libramont n’a pas réalisé le hold-up du siècle en prenant un point.

"Nous venions pour un autre résultat. C’est clairement une contre-performance, mais il faut aussi rendre le mérite à Libramont qui a vendu sa peau et qui s’est battu sur tous les ballons. Nous nous attendions à un match pareil. Un promu est toujours dans le feu de la montée, il fallait directement mettre de l’intensité. Cela ne s’est pas passé comme cela, nous avons eu la possession, mais dans les trente derniers mètres, nous n’avons pas su trouver la passe juste et nous n’avons pas assez frappé au but. Nous pouvons avoir des regrets. Si tu ne frappes pas, tu ne marques pas. Nous avons une grosse occasion en fin de match, cela doit être au moins cadré. Mais pour le reste, le gardien de Libramont n’a pas un arrêt à faire, c’est problématique, mais je sais que mon équipe est capable de beaucoup mieux", analyse le coach de Raeren-Eynatten, Éric Vandebon.

Libramont 0 - Raeren-Eynatten 0

Arbitre:M. Wiggers.

Cartes jaunes:Grandjean, Bissen.

LIBRAMONT:Delme, Grandjean (83e Gillet), Nélisse, Robinet, Keller (83e Giboux), Nkokolo, Mosquera, Vandaele, T. Lefort (68e Bigonville), Richard (59e Roset), Minthe.

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Bernard, Stoffels, Bonnechere, Bissen, Klauser (20e Lo Presti), Bong, Lauffs (83e Akdim), Evertz, Pousset (65e Gaillard), Thonus (46e Kupper).