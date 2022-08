La seconde période reprend avec des Rechaintois plus offensif, mais hormis un centre-tir de Gary Guyot qui est détourné sur son poteau par le portier visiteur Quentin Simonis à la 54.

«Pour moi, on a perdu»

Le restant de la partie se résumera à un combat physique dans le milieu du jeu. Des duels qui sont toujours restés corrects dans l’ensemble. La rencontre s’éternise jusqu’à la carte rouge directe de Xavier Lejeune reçue suite à une altercation avec l’attaquant rechaintois Gregory Crits. Le score ne bougera malheureusement plus le match nul (0-0) est plus que logique au vu de ce match."Pour moi, on a perdu", lance le mentor hervien Ben Joly."On vient prendre un nul ici alors que pour moi, Herve aurait mérité la victoire. Je suis satisfait de retrouver mon équipe. Mes gars ont été solides dans les duels. Il manquait un peu de précision dans les contrôles et dans les frappes dans les seize derniers mètres."

Dans le camp rechaintois, le soulagement était de mise dans le chef du tacticien Marc Ansion."Nous n’encaissons pas et nous prenons un point. Je suis vraiment satisfait de mes gars. Ils ont vraiment relevé la tête par rapport à la semaine dernière. Herve était super-bien placé sur le terrain et était venu pour la gagne. Notre équipe est nouvelle et nous devons encore trouver les automatismes."

Rechain 0 – Herve 0

Arbitre:M. Speeckaert.

Carte rouge:Lejeune (88edirecte).

Cartes jaunes:La Mantia, Guyot, Rbib, Collard; Lebeau, Verhust.

RECHAIN:F. Crits, La Mantia, Dumont, Rbib, Bunga, Lonneux, Moll, Ernst, Collard (80eSmets), G. Crits (90+3 El Abbadi), Guyot.

HERVE:Simonis, Lejeune, Das, Lebeau, Morrier (83eSmets), Halleux, Marique (76eBastin), Douhard, Limbourg (72eVerhust), Amory (72eHamdi), Closset.